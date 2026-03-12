Javier y Karina Milei defendieron a Adorni tras su vuelo privado a Punta del Este y el viaje de su esposa en el avión presidencial

Dirigentes del oficialismo salieron a respaldar públicamente al jefe de Gabinete Manuel Adorni luego de que se multiplicaran las críticas y denuncias por dos episodios recientes: un viaje privado a Punta del Este en jet y la presencia de su pareja en un vuelo oficial a New York City para participar de la Argentina Week.

El presidente Javier Milei señaló en X: “Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubro no les importa (ni lo captan) entonces ensucian... ÁNIMO @madorni ...!!! LLA! VLLC!”.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fue una de las primeras en manifestar su apoyo. “Mi apoyo total e incondicional a @madorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos”, escribió en su cuenta de la red social X.

En la misma línea se expresó el ministro del Interior, Diego Santilli: “No vamos a permitir ningún tipo de operación política para que el kirchnerismo, una vez más, intente desestabilizar al gobierno. A fondo con @madorni”.

También el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, defendió al funcionario. “Ayer, hoy y siempre junto a @madorni. Espalda con espalda frente a tantos burdos ataques mediáticos orquestados desde la oposición. Vamos a defender siempre a los argentinos de bien. Manuel es uno de ellos”, publicó.

Las expresiones de respaldo se produjeron después de que se conociera que Adorni viajó entre el 12 y el 17 de febrero a Punta del Este en un jet privado junto a su pareja, Bettina Angeletti, dos familiares y el periodista Marcelo Grandio. El vuelo se realizó en un avión Honda Jet matrícula LV-HWA operado por la empresa Alpha Centauri.

Según documentación del traslado, la aeronave partió desde el aeropuerto de San Fernando con destino al aeropuerto Laguna del Sauce. Cada tramo de ese tipo de vuelo tiene un costo cercano a los 5.800 dólares, aunque la tarifa total de ida y vuelta habría sido de unos 10.000 dólares. No trascendió públicamente quién pagó el servicio.

De acuerdo con fuentes aeroportuarias citadas por distintos medios, al regresar a la Argentina el funcionario habría solicitado realizar los trámites migratorios dentro de un hangar privado, un procedimiento excepcional que suele aplicarse a funcionarios o pasajeros considerados VIP.

Adorni evitó dar detalles sobre ese viaje y sostuvo que se trata de un asunto de su “vida privada”.

La polémica se suma a otro episodio que generó cuestionamientos en los últimos días: la presencia de su pareja en el viaje oficial a Nueva York para participar de Argentina Week junto al presidente Javier Milei y otros funcionarios.

El traslado se realizó a bordo de la aeronave presidencial ARG-01 y motivó dos denuncias penales contra el jefe de Gabinete. Una fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón, mientras que la otra fue impulsada por la diputada nacional Marcela Pagano.

Las presentaciones judiciales quedaron radicadas en los juzgados federales 3 y 11 de Comodoro Py. En su denuncia, Pagano señaló la posible comisión de delitos como peculado, defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Dalbón, por su parte, planteó que podría tratarse de un caso de malversación de caudales públicos o utilización indebida de bienes del Estado y pidió que se requiera a Casa Militar la documentación vinculada al vuelo oficial para determinar si la pareja del funcionario integró formalmente la comitiva.

Las denuncias surgieron después de que Adorni defendiera públicamente la presencia de Angeletti en el viaje. “Es mi mujer, es mi compañera de vida. Iba a viajar conmigo, pagó su pasaje. Después, por el cambio de agenda, Presidencia la invitó a subirse conmigo”, explicó en una entrevista televisiva.

El funcionario sostuvo además que el traslado no implicó gastos para el Estado. “No le gastamos ni un peso al Estado”, afirmó.

En paralelo, el abogado Agustín Rombolá presentó un pedido ante la Oficina Anticorrupción para que el organismo determine si el traslado se ajustó a la normativa vigente y si implicó o no un uso de bienes públicos con fines ajenos a la misión oficial.

CRM