Piden investigar si otras parejas de funcionarios viajaron en el avión presidencial a Nueva York

El escándalo por el viaje de la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el avión presidencial rumbo a Nueva York sumó un nuevo capítulo. El diputado del Partido Socialista Esteban Paulón pidió investigar si otras parejas de funcionarios también integraron la comitiva oficial que participó de la “Argentina Week” en Estados Unidos.

El legislador presentó un pedido ante la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, para que se entregue el manifiesto completo del vuelo del ARG-01 y la lista de huéspedes de los hoteles en los que se alojó la delegación. El objetivo es determinar si la comitiva incluyó a más acompañantes personales además de Bettina Angeletti, esposa de Adorni.

“Tenemos la información de que un funcionario que viene del mundo tuitero y que hoy es parte de la comitiva habría viajado también con su pareja en el avión presidencial”, señaló Paulón en declaraciones radiales. El diputado aclaró que por el momento prefiere no dar el nombre hasta contar con la documentación oficial que confirme quiénes integraron el vuelo.

Según explicó, el pedido apunta a conocer quiénes viajaron efectivamente en la aeronave oficial y quiénes se hospedaron junto a los funcionarios durante la visita a Nueva York. Para eso solicitó dos documentos clave: el manifiesto completo del vuelo y el room list de los hoteles reservados para la delegación.

En el centro de la polémica se encuentra la presencia de Angeletti en la comitiva. La situación salió a la luz luego de que se difundiera una fotografía tomada durante una visita a la tumba del rebe de Lubavitch, en el barrio neoyorquino de Queens, en la que se la ve junto a los funcionarios.

Consultado sobre el tema, Adorni confirmó que su esposa había viajado con él desde Buenos Aires en el avión presidencial y defendió la decisión al señalar que se trataba de un viaje de trabajo intenso y que quería estar acompañado.

El pedido de Paulón también busca establecer quién financió los gastos derivados del viaje de Angeletti y si la esposa del funcionario cumplía algún rol en la agenda oficial. Además, solicitó conocer el presupuesto total del viaje, con el detalle de los costos de transporte, alojamiento y viáticos.

De acuerdo con las estimaciones mencionadas por el legislador, el viaje de la comitiva podría haber tenido un costo cercano a US$ 1,3 millones, de los cuales alrededor de 500.000 corresponderían al vuelo y unos 10 mil dólares por persona al alojamiento, además de los viáticos.

La delegación oficial viajó a Nueva York para participar de la “Argentina Week”, un evento orientado a reuniones con empresarios e inversores. Del viaje formaron parte, entre otros, el canciller Pablo Quirno, el ministro de Economía Luis Caputo, el secretario de Energía Daniel González Casartelli, el presidente del Banco Central Santiago Bausili, los ministros Mario Lugones y Federico Sturzenegger, además de otros funcionarios del área de comunicación y relaciones internacionales.

CRM