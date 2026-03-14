La jefa de Exteriores de la UE acusa a Estados Unidos de querer debilitar y “dividir a Europa”

“Estados Unidos ha sido muy claro en que quiere dividir a Europa. No les gusta la Unión Europea”, comentó la jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, en una entrevista en Financial Times. La jefa de la diplomacia europea puso sobre la mesa abiertamente que unos antiguos aliados como EE.UU. utiliza tácticas usadas por “nuestros adversarios” contra Europa. Aunque los movimientos de la Administración de Donald Trump son evidentes contra la UE, hasta ahora ningún representante institucional de las instituciones europeas se había posicionado tan claramente frente a las posiciones beligerantes de EE.UU.

El presidente de los EE.UU. colocó a la Unión Europea en su punto de mira convirtiendo a antiguos aliados en dos bloques enfrentados. Aunque en un primer momento Trump focalizó la pugna con Europa en el ámbito comercial, con la imposición de aranceles o en defensa de las grandes corporaciones tecnológicas estadounidenses, su obsesión por hacerse incluso mediante una acción militar con Groenlandia, un territorio perteneciente a Dinamarca, rompió todas las líneas rojas en las relaciones transatlánticas.

Kallas afirmó que los 27 miembros de la UE tienen posiciones diferentes sobre cómo manejar la relación con Estados Unidos. Solo hay que ver el ridículo que hizo en canciller alemán, Friedrich Merz en el despacho oval cuando Trump atacó delante de él al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, o las diferentes posturas europeas frente a la ilegal guerra contra Irán. “Nuestra respuesta no debería ser ‘Oh, tratemos [con Trump] bilateralmente’, sino... ‘juntos tratemos con ellos’... no les gusta que estemos juntos porque nos convertimos en un poder igual que ellos cuando nos unimos”, racalcó Kallas.

El ataque contra Irán, sin avisar a los aliados europeos, que está provocando un fuerte incremento del precios de la energía que puede desembocar en una crisis económica mayor, está acrecentando aún más el rechazo desde la UE a las actuaciones de la Administración Trump.

“Estamos teniendo una relación muy complicada. Si lees la estrategia de seguridad nacional y la estrategia de defensa nacional [de EEUU], creo que no debería haber ninguna ilusión”, afirmó Kallas. En estos documentos, EE.UU. celebra “con gran optimismo” la “creciente influencia de los partidos patrióticos europeos”, que abogan por la desaparición de la UE, y se señaló que el “declive económico” de Europa “se ve eclipsado por la perspectiva real y más cruda de la desaparición de la civilización”. Además, Trump trata de dedicar menos recursos a la defensa de Europa, lo que provocó movimientos en la UE para crear su propio ejército y tener su propia capacidad disuasoria nuclear a través de Francia.

En este sentido, Kallas aseguró que la soberanía defensiva a corto plazo no es posible pero sí emprender el camino para avanzar en la independencia de la UE: “Necesitamos comprar a Estados Unidos porque no tenemos los activos, las posibilidades ni las capacidades que necesitamos. Al mismo tiempo, también necesitamos invertir en nuestra propia industria de defensa... no poner todos los huevos en la misma canasta”.

Trump no dudó en lanzar amenazas constantes a los países europeos que se posicionaron contra algunas de sus políticas. La jefa de la diplomacia europea admitió que “si se dan pasos firmes, también tiene un efecto de represalia, es doloroso. Pero a largo plazo creo que debemos ser fuertes porque esto es lo que ellos también entienden”.