Mientras frena a Michelli, el Gobierno oficializó al hijo de Horacio Rosatti como juez federal

El Gobierno oficializó este viernes la designación de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, como juez del Juzgado Federal de Juicio de Santa Fe. La celeridad de la designación, tras el voto de la semana pasada del Senado, choca con el caso de Verónica Michelli, negada por Javier Milei por ser cuñada de un periodista que investiga casos de corrupción del Gobierno.

“Nómbrase juez del Juzgado Federal de Juicio de Santa Fe, provincia de Santa Fe, al doctor Emilio Rosatti”, señaló el Decreto 445/2026 publicado en el Boletín Oficial firmado por Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. También se nombran a otros dos magistrados para la misma provincia.

La trayectoria de Rosatti comenzó en 2007 cuando fue auxiliar en el Juzgado Federal N° 1 de Santa Fe y luego pasó progresivamente por distintas funciones, ya que, fue: escribiente, prosecretario y secretario electoral en ese mismo tribunal. Pero su designación causó ruido político al ser hijo del titular de la cabeza del Poder Judicial: Rosatti es presidente de la Corte y también del Consejo de la Magistratura, el organismo que nombra y remueve jueces.

De hecho en su examen en el Consejo de la Magistratura, Rosatti hijo quedó fuera de la terna de candidatos pero ganó posiciones por la entrevista personal con los consejeros. Según trascendió, su padre se excusó por obvios motivos participar de esa evaluación. Emilio Rosatti entró a la terna y fue el dedo de Milei el que lo eligió como candidato, a merced del voto del Senado.

La designación de Rosatti se concretó después que el Senado aprobara un paquete de 74 pliegos judiciales durante una sesión que se llevó a cabo la semana pasada. En la misma sesión se aprobó el pliego de Michelli, que ahora el Gobierno se niega a confirmar. Según explicitó el propio Mahiques, Milei no tiene obligación de nombrarla. El Presidente apuesta a dejarla en un limbo burocrático.

El mandatario y su hermana Karina rechaza a Michelli por ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, del diario La Nación.

Este viernes, además de Rosatti hijo, en el Decreto 447/2026 se informó que el juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Rafaela de la provincia de Santa Fe será el doctor Santiago Joaquín Saux y en el Decreto 446/2026 se indicó que se designó al doctor Walter Alberto Rodríguez como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Santa Fe.

Por otro lado, en el Decreto 444/2026 se informó que se le aceptó la renuncia presentada por el doctor Roberto Parrilli al cargo de Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala B a partir del 1° de agosto de 2026.