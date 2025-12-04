H&M llegó a Coto: en qué sucursales se consigue la ropa de la cadena y a qué precios

Este lunes, la cadena de hipermercados Coto empezó a vender ropa de H&M en seis sucursales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la Costa Atlántica. Es la primera vez que lo hace una cadena de supermercados en la Argentina.

La novedad se viralizó en las redes sociales y se da en pleno boom de las importaciones de indumentaria en medio de la apertura y la desregulación de la economía que incentiva el Gobierno, que busca presionar a la baja los precios de un rubro que tradicionalmente se posicionaron por encima de los de países vecinos, así como de los Estados Unidos y Europa.

Según los últimos datos de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), entre enero y octubre, las importaciones de prendas aumentaron 102% en dólares y 154% en volumen frente a los 10 primeros meses de 2024.

La situación golpea a la industria textil local, con más competencia para las marcas nacionales, que enfrentan el creciente ingreso de mercadería del exterior y el auge de las compras online en plataformas chinas como Shein y Temu.

Qué artículos venderá Coto

Por el momento, la cadena de supermercados ofrecerá una selección de artículos de las últimas colecciones 'cápsula' de verano de la popular marca sueca, que es una de las favoritas de los argentinos que viajan al exterior por los precios que se consiguen en sus locales de afuera.

Hasta ahora, en distintos puntos del país, ofrecían prendas sueltas de distintas temporadas de H&M algunos comercios a la calle y negocios de galerías, así como outlets itinerantes como el Luxury del Hipódromo de Palermo y el que realiza IRSA en la Rural y el Centro de Convenciones Buenos Aires desde este año, además del Walk Shopping Center de Luján.

En qué sucursales de Coto se consigue la ropa de H&M

Ahora la ropa de H&M se consigue en Coto en las góndolas de la categoría textil y moda de las sucursales de Abasto, Nordelta, Tortugas, Moreno, Ciudadela y Mar del Plata.

Por ahora, solo se encuentra ropa femenina. Hay remeras de mujer desde $ 19.000, tops desde $ 24.999, blusas y shorts desde $ 30.999, polleras desde $ 39.999, y camisas, pantalones, jeans y vestidos desde $ 45.999. Progresivamente, se incorporarán ítems de hombre y niños, además de objetos de bazar.

En los carteles que la cadena colocó en las mesas y estanterías, aclara que esta mercadería está exenta de otras ofertas. “Estimado cliente, se le informa que los productos de la marca H&M no participan de las promociones vigentes”, destacó en los anuncios.

Todavía no hay venta online de estos artículos. Actualmente, el sitio digital de Coto ofrece 766 prendas de indumentaria femenina y masculina de distintas marcas como Dufour y de la propia, Top Design.

H&M nació en 1947 en Suecia como un local de ropa femenina que se llamaba Hennes. Más adelante, su fundador, Erling Persson, compró la tienda de caza y pesca Mauritz. Desde ese momento, pasa a llamarse Hennes & Mauritz, y de esa fórmula viene sus sigla.

En 1974, la compañía comenzó a cotizar en la Bolsa de Estocolmo, y dos años después abrió su primer local fuera de los países escandinavos, en Londres. En 2013, H&M fundó su primera tienda en Chile concretando así su desembarco en el hemisferio sur.