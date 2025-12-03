De los jubilados a la Marcha de la Gorra: vuelven a protestar contra Milei frente al Congreso

Jubilados, trabajadores del hospital Garrahan y personas con discapacidad volverán a unirse este miércoles para reclamar contra el ajuste de Javier Milei. Serán la cabeza de una marcha de organizaciones sociales en otro miércoles frente al Congreso, al tiempo que asumen sus bancas los nuevos diputados. La protesta también se replicará en distintos puntos del país, como Mendoza, Chubut, Bahía Blanca y Salta.

La idea de la unidad de la protesta es, según los referentes de cada una de las organizaciones, hacer “más fuertes” los reclamos debido a la coyuntura socioeconómica que atraviesa el país. La UTEP, a su vez, confluirá su tradicional “Marcha de la Gorra” con los jubilados.

Desde temprano las inmediaciones del Congreso están totalmente valladas porque justo hoy la Cámara de Diputados le toma juramento a los nuevos legisladores. Habrá cortes sobre la avenida Entre Ríos, pero tambén a una cuadra a la redonda del Palacio Legislativo.

Ana Valverde de la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (UTJL) indicó que su objetivo es “seguir luchando en las calles por sus derechos” y en rechazo al Gobierno “ultraderechista” de Milei que los “ha vetado” y que “pretende seguir” haciéndolo como lo hizo con la medicación “con el descuento del 100%.

“Nuestra jubilación mínima ya es de indigencia y, a pesar de las marchas, en lo que va del período presidencial, nunca hemos tenido diálogo. Pero si represión para callarnos en nuestros reclamos”, señaló.

Por su parte, el secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, sostuvo que este año decidieron hacer “La Marcha de la Gorra” bajo el lema “ningún pibe es descartable” junto a los jubilados: “Unidos contra la crueldad para ”acompañarlos en su lucha“.

“Esta movilización se hace una vez por año con los jóvenes, a nivel federal, y esta vez, por el contexto, quisimos acompañar el reclamo de los jubilados. También vamos a hacer una jornada de lucha para los próximos días con el objetivo de poner en el centro del reclamo los problemas alimentarios, el congelamiento del salario social y complementario ($78.000) y, por supuesto, repudiar el intento del Gobierno de avanzar en una reforma laboral regresiva y con quita de derechos”, indicó.