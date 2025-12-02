El Gobierno vuelve a reforzar el presupuesto de la SIDE y dispara la discusión por el control del espionaje

El Gobierno de Javier Milei volvió a expandir este lunes el presupuesto de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE): otros $26.118 millones por Decreto 849/2025, destinados tanto a incrementos salariales como a gastos generales que van desde cubiertas para autos hasta prendas de vestir y utensilios de cocina. La decisión reactualiza la discusión por el manejo de los fondos del espionaje estatal en un organismo que, además, atraviesa una interna creciente y un sumario abierto por el llamativo viaje a Azerbaiyán realizado por dos de sus funcionarios.

El exdiputado Alejandro “Topo” Rodríguez alertó en X que la planilla anexa del decreto detalla compras por $350 millones en cubiertas, $300 millones en ropa y $40 millones en utensilios. “Los gobiernos deben ser evaluados por lo que hacen, no por lo que dicen. Milei sigue exprimiendo a los jubilados y financiando con generosidad el espionaje estatal”, escribió.

Pero dentro del propio ecosistema de inteligencia conviven otras miradas. Funcionarios en actividad y exintegrantes del organigrama sostienen que la SIDE arrastra un desfinanciamiento estructural desde, al menos, los años posteriores a la sanción de la Ley 27.126, en 2015, la misma que creó la extinta Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Hablan de “equipamiento obsoleto”, “tecnología atrasada” y “falta de presupuesto real para tareas básicas”, situación que se habría profundizado con la llegada de La Libertad Avanza al poder.

Desde ese ángulo, ven los aumentos del Gobierno como una recomposición necesaria, incluso si su ejecución abre debates políticos. “Otros países invierten cifras siderales en seguridad estratégica. Acá se subejecutó durante años. La Argentina dejó de tener capacidades elementales”, resume ante la consulta de elDiarioAR una fuente con acceso al organismo. “Otra discusión es qué se hace con el dinero, pero que hace falta invertir, hace falta”, añade otra.

En paralelo, especialistas del área advierten que el problema del sistema no se resuelve solo con partidas más voluminosas. Señalan que la inteligencia argentina arrastra déficits de profesionalización, rotación permanente de cuadros, dependencia del clima político de la Casa Rosada y ausencia de planes estratégicos sostenidos. “Podés aumentar diez veces el presupuesto, pero si no hay continuidad institucional, no hay inteligencia estratégica”, sintetiza un exfuncionario del sector.

Aumentos

Hasta mayo, el organismo que comanda Sergio Neiffert había recibido tres ampliaciones presupuestarias desde el inicio de la gestión Milei. Ese mes, el Presidente autorizó $25.250 millones adicionales, incluidos $8.000 millones para gastos reservados. Fue, a su vez, la segunda ampliación de 2025. A diferencia de las anteriores —dictadas por DNU—, la de mayo se hizo mediante una decisión administrativa del Jefe de Gabinete, que no requiere revisión del Congreso.

Con esos movimientos, el presupuesto de la SIDE para 2025 —prorrogado ante la falta de aprobación parlamentaria— saltó de $48.253 millones a $80.872 millones en cinco meses, un incremento del 68%. Pero el rubro más explosivo fue el de los fondos secretos, que pasaron de $3.794 millones en enero a $13.436 millones en mayo: un crecimiento del 254% y ya equivalentes al 17% del total del organismo.

La curva ascendente venía de 2024. El año pasado, la SIDE había arrancado con $15.557 millones, pero en julio Milei dictó el DNU 656/2024 que agregó $100.000 millones para gastos reservados. El presupuesto saltaba así a $136.741 millones, con un incremento del 778% y gastos secretos que pasaban a representar el 75% del total. El Congreso rechazó ese DNU en agosto y septiembre —un hecho sin precedentes— y obligó a devolver los fondos. El Ejecutivo lo formalizó con otro DNU en diciembre, recortando $97.186 millones y compensando parcialmente con aumentos menores para personal y bienes de consumo.

Para 2026, el Presupuesto prevé que la SIDE reciba $97.135 millones, un aumento del 20,1% respecto de 2025. De ese total, $5.666 millones irán a gastos que no necesitan ser justificados, un salto del 42% en este rubro. Los fondos reservados, que en 2023 eran el 4,1% del presupuesto, pasarán a representar 19,6%. En términos nominales, durante la gestión Milei el ítem habrá crecido 2.838%.

Interna abierta

La escalada presupuestaria vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, encargada de controlar el uso de los fondos confidenciales. El órgano legislativo atraviesa un cuadro de cierta parálisis política, con reuniones espaciadas y escaso acceso a la documentación sensible. Su titular, Martín Lousteau, está a punto de cumplir mandato. Y quien tiene todas las fichas para asumir en ese lugar es el senador misionero Martín Goerling, que acaba de formalizar su pase del PRO a La Libertad Avanza.

En paralelo, en el Gobierno circulan borradores para actualizar el andamiaje normativo del sistema de inteligencia, con eventuales reformas que podrían redefinir funciones entre organismos y centralizar tareas en la SIDE. El debate todavía es incipiente, pero en 25 de Mayo 11 lo interpretan como una señal de que Milei busca un esquema más ordenado, o más controlado, según la mirada de cada facción.

La ampliación presupuestaria también reordena la disputa interna: las áreas operativas ganan volumen con los fondos destinados a bienes de uso y tecnología, mientras que la expansión de las partidas confidenciales refuerza la gravitación de la jefatura política en un momento de tensión por la eventual salida de Neiffert. A ese clima se sumó el viaje a Azerbaiyán del subsecretario administrativo, José Lago Rodríguez, y el titular del Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), Alejandro Colombo, que derivó en un sumario cuya letra chica sigue siendo motivo de sospechas.

Todo ocurre mientras el Presupuesto 2026 será debatido en un Congreso donde el oficialismo llegará más robusto tras la renovación de bancas de diciembre. En Balcarce 50 creen que, a diferencia del año pasado, la arquitectura fiscal de Milei atravesará la discusión parlamentaria con menos sobresaltos y sin las correcciones que frenaron su hoja de ruta original. Si eso se confirma, el Presidente habrá asegurado el mayor refuerzo para la inteligencia desde que llegó al poder.

PL/CRM