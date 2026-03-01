Milei abre el año legislativo con un balance de gestión y una nueva ofensiva de reformas

Javier Milei inaugurará este domingo a las 21 el período de sesiones ordinarias del Congreso con un discurso que, en la Casa Rosada, describen como el punto de partida formal de una nueva etapa política. Según pudo saber elDiarioAR, la tercera intervención presidencial ante la Asamblea Legislativa estará organizada en tres bloques definidos: una lectura sobre la “herencia recibida”, un balance de sus dos primeros años de gestión y la presentación de un paquete de reformas que el oficialismo buscará impulsar a lo largo de 2026.

El mensaje estuvo bajo revisión directa del Presidente, que terminó de ajustar personalmente los ejes centrales en las horas previas. En su elaboración intervino también el asesor Santiago Caputo, impulsor del formato nocturno de la Asamblea con el objetivo de ampliar la audiencia y reforzar el control narrativo del evento. En el Gobierno sostienen que la intervención no será meramente institucional, sino el lanzamiento político de la agenda que el Ejecutivo pretende consolidar durante el año.

El primer tramo retomará uno de los ejes discursivos que atraviesan el mandato de Milei desde el inicio: la herencia económica, institucional y social que atribuye a las gestiones anteriores. Allí el Presidente volverá sobre el diagnóstico de un Estado sobredimensionado, distorsiones regulatorias y un sistema político que, según su mirada, priorizó privilegios corporativos por encima del crecimiento. El contraste buscará reforzar la idea de que las reformas pendientes no son opcionales, sino la consecuencia inevitable del escenario recibido.

El segundo bloque estará dedicado a repasar lo que el Gobierno considera los principales hitos de la administración libertaria: el ordenamiento fiscal, la desaceleración inflacionaria respecto de los picos iniciales, la aprobación de reformas estructurales (con la “modernización” laboral como emblema reciente) y la consolidación de un esquema económico centrado en el equilibrio presupuestario. En el entorno presidencial anticipan que Milei insistirá en la idea de “cambio de fase”: de la etapa de estabilización y resistencia inicial a un período de despliegue más ambicioso de su programa.

El tramo final será el más programático. Milei detallará las prioridades legislativas que pretende convertir en ley durante el año, en línea con lo delineado en las últimas reuniones de la mesa política. De hecho, en la reunión de gabinete del martes pasado el Presidente les pidió a sus ministros que llevaran información actualizada de cada cartera y un listado de posibles iniciativas a futuro para sus áreas, con el objetivo de ordenar la secuencia de proyectos y consolidar una agenda centralizada. Entre las prioridades aparecen la reforma integral del Código Penal, con nuevas tipificaciones vinculadas al narcotráfico y otros delitos complejos, y una reforma política que incluirá la eliminación de las PASO y la discusión sobre el financiamiento de los partidos.

En la Casa Rosada sostienen que la agenda de 2026 no se agotará en esos proyectos. También se proyectan reformas tributarias orientadas a reducir y simplificar impuestos, junto con nuevos marcos regulatorios para incentivar la inversión y el desarrollo productivo. El discurso funcionará como una señal hacia el Congreso, los gobernadores y los actores económicos sobre el rumbo que el Ejecutivo pretende consolidar en esta etapa.

Asado en Olivos

El oficialismo llegará a la Asamblea Legislativa con el envión político que dejó este viernes la aprobación de la reforma laboral y con una estrategia más centralizada en la coordinación entre la Jefatura de Gabinete, la Secretaría General de la Presidencia y el frente parlamentario. En Balcarce 50 esperan que el mensaje presidencial no solo ordene la agenda legislativa, sino que reafirme autoridad política y marque el tono de un año en el que el Gobierno buscará profundizar su programa sin retrocesos.

Pero la jornada no concluirá en el recinto. Tras su discurso ante el Congreso, el Presidente convocó a una cena en la quinta de Olivos con el núcleo propio del oficialismo, que incluye a los ministros, diputados y senadores de La Libertad Avanza. La invitación fue canalizada a través del jefe de bloque libertario en Diputados, Gabriel Bornoroni, y la jefa del Senado, Patricia Bullrich.

El encuentro en la residencia presidencial incluirá un asado y funcionará como instancia de cohesión interna en el inicio del año parlamentario. En el oficialismo recuerdan que en 2024, en línea con la prédica de austeridad fiscal, los diputados que acompañaron una votación clave debieron costear su propio cubierto. Esta vez, más allá de ese antecedente, la cena aparece como un gesto político hacia la propia tropa, en una semana que el Gobierno considera fundacional para la nueva fase de su gestión.

PL/MG