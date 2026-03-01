Dolores Fonzi, Goya a la Mejor Película Iberoamericana: “No caigan en la trampa, la ultraderecha vino a destruirlo todo”

Ya lo anticipaba en la alfombra roja: la cineasta Dolores Fonzi traía un “discurso incendiario” si ganaba el Goya a la mejor película iberoamericana por Belén. Así ha sido, y así de contundente se ha mostrado sobre el escenario: “Ustedes, que tienen tiempo aún, no caigan en la trampa. La ultraderecha vino a destruirlo todo”.

“Somos las películas que hacemos y en este momento el mundo se convirtió en una película de terror. Ya se ha nombrado el genocidio en Gaza, el reclamo de las mujeres en Irán, la persecución a los migrantes en EE.UU. Esa película de terror no somos nosotros, no somos la humanidad, y eso no lo podemos seguir permitiendo”, ha declarado Fonzi al recoger el Goya.

La directora y actriz ha hecho hincapié en que “la ultraderecha vino a destruirlo todo” e hizo alusión a la situación en Argentina. “Ustedes, que tienen tiempo aún, no caigan en la trampa. La ultraderecha vino a destruirlo todo, eso es así, yo vengo del futuro, de un país donde el presidente incluso puso en venta el agua. Ya no solo defendemos el cine, tenemos que defender el agua. Que no les pase a ustedes”.

Dolores Fonzi ya señaló en la alfombra roja que “hay que hablar de la realidad”: “Sí, es una fiesta del cine, pero hay que aprovechar la oportunidad para relacionar el cine con lo que está pasando”. La también actriz ha declarado que “es un momento de responsabilidad donde un artista con visibilidad debería aprovecharlo para expresar lo que realmente pasa y no decir cualquier cosa”.

Ella no ha sido la única reivindicativa. Luis Tosar y Rigoberta Bandini han condenado la violencia en su discurso de bienvenida en los Premios Goya 2026. El actor y la cantante, que este año se han encargado de presentar la ceremonia, han aprovechado para ser críticos. “Me sigue impactando mucho la imagen de José Luis Borau, presidente de la Academia en la edición del 98, que cambió su discurso institucional por un gesto muy simple, el de las manos blancos, para condenar la violencia que esta industria siempre ha condenado: la guerra de Irak, la guerra de Ucrania, el genocidio de Gaza...”, ha declarado Tosar.