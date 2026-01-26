Natalie Portman defendió “Belén” y volvió a cuestionar a los Oscar en medio de un fuerte reclamo político en Sundance

En plena temporada de premios de 2026, Natalie Portman volvió a poner en discusión la falta de reconocimiento a las cineastas mujeres en las principales premiaciones de la industria y destacó a Belén, la película argentina dirigida por Dolores Fonzi, como un ejemplo elocuente de ese desequilibrio. La actriz señaló que varios de los films más potentes del año, realizados por mujeres, quedaron fuera de las categorías centrales de los Oscar, en especial de Mejor Dirección.

Durante la promoción de su nueva película The Gallerist, Portman cuestionó los criterios de selección de la Academia y afirmó que la ausencia de directoras en las nominaciones no responde a una falta de talento, sino a estructuras de evaluación que siguen operando con parámetros obsoletos. “Las mejores películas que vi este año fueron realizadas por mujeres”, sostuvo, y mencionó títulos que no lograron atravesar el filtro de los grandes premios, entre ellos Sorry, Baby, El testamento de Ann Lee y Belén.

La referencia a la película de Fonzi tuvo especial repercusión. Belén, dirigida y protagonizada por la actriz argentina, había sido preseleccionada para competir en la categoría de Mejor Película Internacional, pero no alcanzó la nómina final. Aun así, el film tuvo circulación en festivales y fue reconocido por asociaciones de críticos, lo que refuerza, según Portman, la distancia entre el impacto artístico de ciertas obras y su validación en la temporada de premios.

Para la actriz, el problema excede ampliamente a una edición puntual de los Oscar. Las barreras, señaló, aparecen a lo largo de todo el proceso industrial: desde el acceso a la financiación hasta la visibilidad en festivales y las campañas de promoción, factores que terminan incidiendo de manera decisiva en las votaciones de la Academia. En ese marco, la reivindicación de Belén funciona también como un llamado de atención sobre las miradas que quedan sistemáticamente fuera del centro de la escena.

Las declaraciones de Portman se dieron este fin de semana en el Festival de Sundance, donde la actriz también denunció públicamente la violencia y los abusos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos, en un contexto de fuerte tensión nacional tras la muerte de un manifestante en Mineápolis durante un operativo federal. “Es un momento devastador para nuestro país. ICE está siendo abusivo y totalitario. Es absolutamente indignante y tiene que parar”, dijo la actriz, visiblemente conmovida, mientras portaba un pin con la consigna “Fuera ICE”.

En esa misma línea se expresó Jenna Ortega, coprotagonista de The Gallerist, quien remarcó la contradicción de participar en un festival de cine mientras “algo tan horrible está pasando justo al lado”. Ambas cuestionaron la falta de sanciones a los agentes involucrados y expresaron su apoyo a las protestas ciudadanas contra el accionar de las autoridades migratorias.

Así, en Sundance, Portman articuló dos reclamos que atraviesan su posicionamiento público: la necesidad de una industria cinematográfica más equitativa y el rechazo a políticas estatales que vulneran derechos. A pocas semanas de una nueva ceremonia de los Oscar, sus palabras vuelven a instalar una pregunta incómoda para Hollywood: cómo es posible que, en un año marcado por producciones dirigidas por mujeres, las instancias de mayor visibilidad sigan siendo territorio casi exclusivo de los mismos nombres de siempre.