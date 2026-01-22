La película argentina Belén quedó afuera de la carrera de los Oscar: cuáles fueron las nominadas

Este jueves por la mañana se anunciaron finalmente las nominaciones para la edición número 98 de los Premios Oscar, y todas las miradas argentinas estuvieron puestas en una película. Belén, de y con Dolores Fonzi, que figuraba entre las 15 preseleccionadas para competir en el rubro de Mejor Película Internacional.

Cerca de las 10.45 hora argentina, la transmisión oficial conducida por Lewis Pullman y Danielle Brooks dio a conocer los cinco títulos que participarán en la ceremonia que se realizará el 15 de marzo. Los seleccionados fueron The Secret Agent (Brasil), It Was Just an Accident (Francia), Sentimental Value (Noruega), Sirāt (España) y The Voice of Hind Rajab (Túnez).

Ahora, la carrera internacional de Belén mira a los Premios Goya, donde competirá a mejor película iberoamericana con La misteriosa mirada del flamenco, de Diego Céspedes (Chile); La piel del agua, de Patricia Velásquez (Costa Rica); Manas, de Marianna Brennand (Brasil) y Un poeta, de Simón Mesa Soto (Colombia). La ceremonia será el 28 de febrero y buscará agrandar sus vitrinas, que cuentan con el Premio Forqué de los productores españoles a la mejor película iberoamericana y por la Concha de Plata del Festival de San Sebastián a la mejor interpretación de reparto, que se llevó Camila Plaate.

Oscar 2026: lista completa de nominados de la gala más prestigiosa del cine

La 98.ª edición de los Premios Oscar celebrará las mejores películas estrenadas en 2025, en una ceremonia prevista para el 15 de marzo de 2026. El evento tendrá lugar en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, California, y será transmitido en vivo para Estados Unidos por el canal ABC.

La gala contará nuevamente con la conducción del comediante Conan O’Brien, quien asumirá el rol de anfitrión por segundo año consecutivo. Raj Kapoor y Katy Mullan se encargarán de la producción de esta edición.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas confirmó que la entrega incluirá 24 categorías, abarcando desde las interpretaciones más aclamadas hasta los rubros técnicos clave de la industria.

Lista de nominados a los Oscar 2026

Mejor Película

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

El agente secreto

Valor sentimental

Pecadores

Sueños de trenes

Mejor Dirección

Chloe Zhao, Hamnet

Josh Safdie, Marty Supremo

Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra

Joaquim Trier, Valor sentimental

Ryan Coogler, Pecadores

Mejor Actor Protagonista

Timothée Chalamet, Marty Supremo

Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra

Ethan Hawke, Blue Moon

Michael B. Jordan, Pecadores

Wagner Moura, El agente secreto

Mejor Actriz Protagonista

Jesse Buckley, Hamnet

Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson, Song Sung Blue

Renata Reinsve, Valor sentimental

Emma Stone, Bugonia

Mejor Actor de Reparto

Benicio del Toro, Una batalla tras otra

Jacob Elordi, Frankenstein

Delroy Lindo, Pecadores

Sean Penn, Una batalla tras otra

Stellan Skarsgård, Valor sentimental

Mejor Actriz de Reparto

Elle Fanning, Valor sentimental

Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental

Amy Madigan, La hora de la desaparición

Wunmi Mosaku, Pecadores

Teyana Taylor, Una batalla tras otra

Mejor Guion Adaptado

Mejor Guion Original

Mejor Cortometraje Animado

Mejor Diseño de Vestuario

Avatar: Fuego y cenizas

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Pecadores

Mejor Dirección de Casting

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

El agente secreto

Pecadores

Mejor Cortometraje de Ficción

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Mejor Maquillaje y Peinado

Frankenstein

La hermanastra fea

Pecadores

La máquina

Kokuho

Mejor Banda Sonora Original

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Pecadores

Mejor Película Animada

Arco

Elio

Las guerreras K-Pop

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

Mejor Fotografía

Frankenstein

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Pecadores

Sueños de trenes

Mejor Largometraje Documental

Alabama: presos del sistema

Abrázame en la luz

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody contra Putin

La vecina perfecta

Mejor Cortometraje Documental

All the Empty Rooms

Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

Mejor Montaje

F1

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Valor sentimental

Pecadores

Mejor Película Internacional

El agente secreto

Fue solo un accidente

Valor sentimental

Sirat

The Voice of Hind Rajab

Mejor Canción Original

“Dear Me” de Diane Warren: Relentless

“Golden” de Las guerreras K-Pop

“I Lied to You” de Pecadores

“Sweet Dreams of Joy” de Viva Verdi

“Train Dreams” from Sueños de trenes

Mejor Diseño de Producción

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Pecadores

Mejor Sonido

F1

Frankenstein

Una batalla tras otra

Pecadores

Sirat

Mejores Efectos Visuales