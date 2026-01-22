Premios Oscar
La película argentina Belén quedó afuera de la carrera de los Oscar: cuáles fueron las nominadas
Este jueves por la mañana se anunciaron finalmente las nominaciones para la edición número 98 de los Premios Oscar, y todas las miradas argentinas estuvieron puestas en una película. Belén, de y con Dolores Fonzi, que figuraba entre las 15 preseleccionadas para competir en el rubro de Mejor Película Internacional.
Cerca de las 10.45 hora argentina, la transmisión oficial conducida por Lewis Pullman y Danielle Brooks dio a conocer los cinco títulos que participarán en la ceremonia que se realizará el 15 de marzo. Los seleccionados fueron The Secret Agent (Brasil), It Was Just an Accident (Francia), Sentimental Value (Noruega), Sirāt (España) y The Voice of Hind Rajab (Túnez).
Ahora, la carrera internacional de Belén mira a los Premios Goya, donde competirá a mejor película iberoamericana con La misteriosa mirada del flamenco, de Diego Céspedes (Chile); La piel del agua, de Patricia Velásquez (Costa Rica); Manas, de Marianna Brennand (Brasil) y Un poeta, de Simón Mesa Soto (Colombia). La ceremonia será el 28 de febrero y buscará agrandar sus vitrinas, que cuentan con el Premio Forqué de los productores españoles a la mejor película iberoamericana y por la Concha de Plata del Festival de San Sebastián a la mejor interpretación de reparto, que se llevó Camila Plaate.
Oscar 2026: lista completa de nominados de la gala más prestigiosa del cine
La 98.ª edición de los Premios Oscar celebrará las mejores películas estrenadas en 2025, en una ceremonia prevista para el 15 de marzo de 2026. El evento tendrá lugar en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, California, y será transmitido en vivo para Estados Unidos por el canal ABC.
La gala contará nuevamente con la conducción del comediante Conan O’Brien, quien asumirá el rol de anfitrión por segundo año consecutivo. Raj Kapoor y Katy Mullan se encargarán de la producción de esta edición.
La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas confirmó que la entrega incluirá 24 categorías, abarcando desde las interpretaciones más aclamadas hasta los rubros técnicos clave de la industria.
Lista de nominados a los Oscar 2026
Mejor Película
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Valor sentimental
- Pecadores
- Sueños de trenes
Mejor Dirección
- Chloe Zhao, Hamnet
- Josh Safdie, Marty Supremo
- Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra
- Joaquim Trier, Valor sentimental
- Ryan Coogler, Pecadores
Mejor Actor Protagonista
- Timothée Chalamet, Marty Supremo
- Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra
- Ethan Hawke, Blue Moon
- Michael B. Jordan, Pecadores
- Wagner Moura, El agente secreto
Mejor Actriz Protagonista
- Jesse Buckley, Hamnet
- Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson, Song Sung Blue
- Renata Reinsve, Valor sentimental
- Emma Stone, Bugonia
Mejor Actor de Reparto
- Benicio del Toro, Una batalla tras otra
- Jacob Elordi, Frankenstein
- Delroy Lindo, Pecadores
- Sean Penn, Una batalla tras otra
- Stellan Skarsgård, Valor sentimental
Mejor Actriz de Reparto
- Elle Fanning, Valor sentimental
- Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental
- Amy Madigan, La hora de la desaparición
- Wunmi Mosaku, Pecadores
- Teyana Taylor, Una batalla tras otra
Mejor Guion Adaptado
Mejor Guion Original
Mejor Cortometraje Animado
Mejor Diseño de Vestuario
- Avatar: Fuego y cenizas
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supremo
- Pecadores
Mejor Dirección de Casting
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Pecadores
Mejor Cortometraje de Ficción
- Butcher’s Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
Mejor Maquillaje y Peinado
- Frankenstein
- La hermanastra fea
- Pecadores
- La máquina
- Kokuho
Mejor Banda Sonora Original
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Pecadores
Mejor Película Animada
- Arco
- Elio
- Las guerreras K-Pop
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Mejor Fotografía
- Frankenstein
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- Pecadores
- Sueños de trenes
Mejor Largometraje Documental
- Alabama: presos del sistema
- Abrázame en la luz
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody contra Putin
- La vecina perfecta
Mejor Cortometraje Documental
- All the Empty Rooms
- Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: Were and Are Gone
- The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness
Mejor Montaje
- F1
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- Valor sentimental
- Pecadores
Mejor Película Internacional
- El agente secreto
- Fue solo un accidente
- Valor sentimental
- Sirat
- The Voice of Hind Rajab
Mejor Canción Original
- “Dear Me” de Diane Warren: Relentless
- “Golden” de Las guerreras K-Pop
- “I Lied to You” de Pecadores
- “Sweet Dreams of Joy” de Viva Verdi
- “Train Dreams” from Sueños de trenes
Mejor Diseño de Producción
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- Pecadores
Mejor Sonido
- F1
- Frankenstein
- Una batalla tras otra
- Pecadores
- Sirat
Mejores Efectos Visuales
- Avatar: Fuego y cenizas
- F1
- Jurassic World: Renace
- The Lost Bus
- Pecadores
0