Camila Plaate, premiada en San Sebastián por su interpretación de “Belén” en la película de Dolores Fonzi

La actriz argentina Camila Plaate se quedó con el premio a la mejor interpretación de reparto en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián por su trabajo en la película Belén, dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi. El film, basado en un hecho real –y narrado en un libro de Ana Correa– cuenta la historia de una joven tucumana que motorizó la lucha por la legalización del aborto.

“Esta película viene a traernos memoria, verdad y justicia. Que sí, se puede, se pudo”, destacó la actriz Dedicarle esta Concha de Plata al movimiento de mujeres tucumanas, argentinas y del mundo, que lograron la liberación de Belén y pusieron cuerpo, alma, en cada lucha por los derechos de las mujeres», señaló Plaate quien recibió el galardón de manos de la actriz y cantante Lali Espósito.

La tucumana Plaate, de 27 años, trabajó en cine, teatro y también desarrolla un proyecto musicial. Tal vez su papel más destacado –antes de Belén– sea el de Felipa, en la serie sobre la vida de Fito Páez, en la que intrepretaba a la encargada de cuidar a Fito cuando era un pequeño de diez años.

Belén es la película seleccionada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Argentina para representar al país en la categoría Mejor Película Internacional de los Oscar de Hollywood. Y también representará al país en los Goya españoles, donde competirá en la categoría de Mejor Largometraje Latinoamericano.

En el certamen recibieron también el premio Otra Mirada, galardón que premia el cine con perspectiva de género, la cinta argentina ‘Las corrientes’, de Milagros Mumenth. En esa misma sección se ha otorgado una mención especial a ‘Belén’, de Dolores Fonzi.

Dentro de Horizontes Latinos el jurado ha otorgado dos menciones especiales a ‘Un cabo suelto’, del uruguayo Daniel Hendler, y ‘Hiedra’, de la ecuatoriana Ana Cristina Barragán.

Con información de agencias