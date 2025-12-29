Alquileres, transporte, prepagas y servicios: los aumentos que arrancan con 2026

El inicio de 2026 no será una excepción a la dinámica de ajustes mensuales que se consolidó durante el último tramo de 2025. Con una inflación que volvió a mostrar señales de aceleración en los últimos meses, los aumentos previstos en distintos rubros clave seguirán impactando sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), según relevó la Agencia Noticias Argentinas.

Alquileres

Los inquilinos con contratos firmados bajo la derogada Ley de Alquileres deberán afrontar en enero la actualización anual del Índice de Contratos de Locación (ICL), que marcará una suba del 36,39%. El dato implica un cambio de tendencia luego de más de un año de desaceleración mensual: en diciembre el ajuste fue de 28,67%, en noviembre del 38%, en octubre del 46,1% y en septiembre del 50,3%.

Colectivos y subte

El transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires volverá a aumentar un 4,5% en enero. Con este ajuste, el boleto de colectivo abonado con SUBE pasará a costar entre $593,27 y $880,86, según la distancia recorrida y la jurisdicción.

En la provincia de Buenos Aires, el boleto mínimo (0 a 3 km) subirá de $655,61 a $685,11, mientras que el tramo de 3 a 6 km pasará a $763,28. Para recorridos de 6 a 12 km, el valor será de $822, y para viajes de hasta 27 km alcanzará los $880,86.

En la Ciudad de Buenos Aires, el boleto mínimo hasta 3 km costará $619,37; el tramo de 3 a 6 km, $690; de 6 a 12 km, $743,15; y de 12 a 27 km, $796,34.

También el subte porteño tendrá una actualización similar: la tarifa pasará de $1.206 a $1.259, mientras que el premetro costará $440,67.

VTV en la provincia de Buenos Aires

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) aumentará a partir del 16 de enero un 21,8% respecto de los valores vigentes desde julio. Con esta suba, la tarifa básica para vehículos de hasta 2.500 kilos pasará de $79.640,87 a $97.057,65.

Con IVA incluido, los nuevos valores serán: motos, $38.801,03; vehículos de hasta 2.500 kilos, $97.057,65; vehículos de más de 2.500 kilos, $174.604,64; remolques y acoplados de hasta 2.500 kilos, $58.201,54; y de más de 2.500 kilos, $87.302,33.

Combustibles

La nafta y el gasoil volverán a subir en enero como consecuencia de la actualización del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. Al igual que en semanas anteriores, el ajuste se aplicará de manera directa, sin anuncio previo.

Prepagas

Las empresas de medicina prepaga aplicarán aumentos que oscilarán entre el 2,2% y el 2,9%, según la compañía, el plan contratado y la región del país. Los incrementos se alinean con la evolución general de los precios registrada en los últimos meses.

Servicios públicos

Las tarifas de electricidad, gas natural y agua continuarán con sus ajustes mensuales atados a la inflación. Además, desde comienzos de 2026 entrará en vigencia el nuevo esquema de subsidios, que contempla la eliminación total de las subvenciones para algunos hogares y una reducción del consumo subsidiado para el resto de los usuarios.

Telecomunicaciones

Las empresas de telefonía celular, internet y televisión por cable aplicarán nuevas subas en enero, que irán del 3% al 4,5%. Los aumentos se dan en el marco de la eliminación de las regulaciones que limitaban los incrementos en el sector.

Con información de la agencia NA