El Gobierno habilitó al Banco Nación para blanquear ya los “dólares del colchón” y Caputo criticó a los privados

El Gobierno aceleró para que el Banco Nación se presente desde este lunes como la primera opción para que los ahorristas depositen sus “dólares del colchón” —los dólares que históricamente los argentinos mantienen fuera del sistema financiero— luego de que el Senado sancionara la Ley de Inocencia Fiscal la semana pasada. Pese a que aún la norma no está reglamentada, la entidad pública nacional fue habilitada por Luis Caputo, que cuestionó fuertemente a los privados.

En un comunicado distribuido en redes sociales, la entidad estatal aseguró que a partir de este lunes está lista para recibir depósitos de dólares en todas sus sucursales, invitando a quienes quieran blanquear sus ahorros a acercarse con “la seguridad y respaldo del Banco Nación Argentina (BNA)”.

Aunque la norma aún no fue publicada oficialmente en el Boletín Oficial ni reglamentada, desde la entidad confirmaron que ya enviaron circulares a sus sucursales para atender consultas y recibir depósitos de divisas.

Caputo desafía a los bancos privados

En el marco de ese anuncio, Caputo instó a los ahorristas a no perder tiempo si otras entidades financieras les piden requisitos adicionales, y dirigirse directamente al BNA. Caputo fue aún más directo: sostuvo que la única condición para depositar los dólares es demostrar la adhesión al régimen simplificado de Ganancias previsto por la Ley de Inocencia Fiscal, y que quienes quieran ingresar sus billetes podrán disponer de ellos de inmediato para consumo, inversión o ahorro “como en cualquier lugar del mundo”.

Con un tono confrontativo hacia las entidades privadas, el ministro afirmó que si los bancos piden “cosas de más” —en sus palabras, trámites o requisitos adicionales— los ahorristas deberían evitar esas instituciones y acudir al Nación, que cumplirá la norma a rajatabla. “Si en sus bancos les piden cosas de más —léase, romper las p…— no pierdan su tiempo. Pueden ir al Banco Nación, donde su presidente dará la instrucción de cumplir estrictamente con la ley”, escribió.

En el centro del debate por la Inocencia Fiscal

La Ley de Inocencia Fiscal, aprobada la semana pasada por el Congreso, busca atraer al sistema formal una parte de los aproximadamente USD 250.000 millones que están fuera del circuito financiero legal en manos de particulares. Su idea central es permitir que ciertos contribuyentes puedan usar esos dólares sin enfrentarse a sanciones penales o fiscales automáticas, siempre que cumplan con requisitos simplificados.

En el Gobierno buscan negar que la norma se trata de un blanqueo clásico, sino una suerte de regularización voluntaria que redefine el vínculo entre contribuyentes, Estado y sistemas de control tributario, actualizando umbrales de penalización y promoviendo que los dólares atesorados “salgan del colchón”.

