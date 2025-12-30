30 de diciembre: ¿qué se recuerda un día como hoy en la Argentina y el mundo?

1945 - Hospital Argerich

Se inaugura en el barrio de La Boca en Buenos Aires la nueva sede del Hospital Cosme Argerich, uno de los más antiguos del país, fundado en 1897. Se especializa en Cardiología, Cirugía general y Tocoginecología.

1946 - Patti Smith

Nace en la ciudad de Chicago (Illinois, Estados Unidos), la poeta y cantante estadounidense Patricia “Patti” Smith, “la madrina del punk” por haber aportado una óptica feminista e intelectual a ese género musical. Se convirtió en una de las artistas más influyentes del rock, por haberlo integrado a un estilo de poesía beat.

1947 - Teresa Parodi

Nace en la ciudad de Corrientes la cantautora Teresa Parodi (Teresa Adelina Sellarés), una de las voces más representativas del folklore argentino, ganadora de cuatro premios Konex y un Carlos Gardel. Desde mayo de 2014 hasta diciembre de 2015 fue la primera ministra de Cultura de la Nación.

1947 - Jeff Lynne

Nace el músico, compositor, cantante, guitarrista y productor británico Jeff Lynne, quien integró bandas como Electric Light Orchestra (ELO) y el supergrupo Traveling Wilburys junto a George Harrison, Bob Dylan, Roy Orbison y Tom Petty.

1975 - Tiger Woods

Nace en la ciudad de Cypress (California, Estados Unidos) el golfista estadounidense Eldrick Tont “Tiger” Woods, considerado uno de los mejores de todos los tiempos. Es ganador de 82 torneos del PGA Tour, el principal circuito de golf de Estados Unidos. Actualmente cuenta con 15 torneos mayors, el segundo jugador con más ganados en la historia del golf.

1984 - Lebron James

Nace en la ciudad de Akron (Ohio, Estados Unidos) el basquetbolista estadounidense LeBron Raymone James, uno de los mejores jugadores de la historia de el baloncesto. Jugó en la selección estadounidense ganadora de las medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y Londres 2012. Ganó cuatro campeonatos de la NBA.

1999 - George Harrison

El exbeatle George Harrison es apuñalado doce veces por Michael Abram, que entró por la cocina a la mansión del artista británico a las afueras de Londres. El agresor también atacó a Olivia Arias, segunda esposa del artista, quien junto a su marido logaron reducirlo hasta que fue detenido por la Policía. Harrison fue hospitalizado con heridas leves.

2001 - Adolfo Rodríguez Saá

Adolfo Rodríguez Saá, gobernador de San Luis a quien la Asamblea Legislativa había elegido Presidente provisional de la Nación, renuncia al cargo por falta de apoyo de su propio partido, el Partido Justicialista. Fue sucedido por Eduardo Camaño, presidente de la Cámara de Diputados.

2004 - Tragedia de Cromañón

Un incendio desatado en la discoteca República Cromañón del barrio de Once en Buenos Aires, en medio de un recital de la banda de rock Callejeros, causa la muerte de 194 espectadores y hiere a otras 1432. El siniestro es considerado como la peor tragedia de la historia del rock y la mayor de la Argentina por causas no naturales.

2006 - Saddam Husein

Es ejecutado en la horca el expresidente y dictador iraquí Saddam Husein en la ciudad de Bagdad. Fue condenado por crímenes de lesa humanidad el 5 noviembre de 2006 por el Alto Tribunal Penal de Irak, por aquel entonces controlado por Estados Unidos en su invasión de ese país de Medio Oriente.

2015 - Lionel Messi

El astro argentino del fútbol Lionel Messi juega su partido número 500 con la camiseta del club Barcelona de España. Fue en la goleada por 4 a 0 al Betis en el estadio Camp Nou. “La pulga” marcó el segundo de los goles del equipo culé.

2020 - Legal, seguro y gratuito

El Senado aprueba la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo con el límite de catorce semanas de gestación, impulsada por colectivos feministas y fuerzas de izquierda frente al rechazo de la Iglesia Católica y otros credos religiosos.