Los caminos que se bifurcan

Cuántas historias ocultas se esconden bajo los efectos patológicos del capitalismo. El sistema enferma y fulmina. A grandes artistas y soñadores, a infancias y vejeces.

El poder del dinero precede y persigue al arte, para bien y para mal. Aquí, allá y en todas partes.

De eso trata la película francesa de 2025, El gran arco, de Stéphane Demoustier. Cuenta la historia del danés que diseñó La Defense e intentó resistir los atropellos de la burocracia y la tecnocracia estatal, en la París de hace cuarenta años.

Basada en una historia real, adaptada del relato homónimo, The Great Arch nos lleva a la Francia de 1983, cuando el desconocido Johan Otto von Spreckelsen (interpretado por Claes Bang) gana un concurso, lanzado por el presidente socialista François Mitterrand, para construir una nueva gran obra en París: el Arco de La Défense.

El combate entre burocracia y arte para sacar adelante el proyecto es el eje narrativo. Von Spreckelsen es un profesor de 53 años que se entera de la distinción que obtuvo mientras se encuentra tranquilo, pescando a la orilla de un arroyo.

Solo ha construido su propia casa y algunas pequeñas iglesias. La pasión que profesa por la arquitectura es evidente y su visión del “Cubo”, cómo él denomina a la estructura, es clara. Tanto como la visión perfeccionista que rápidamente choca con el pragmatismo francés.

Así surge la tensión de la película: el fanatismo de un hombre obsesionado con ejecutar la idea como la diseñó, sin que se aparte un centímetro del original, contra obstáculos logísticos y dinerarios, y la burocracia kafkiana que implica tratar de superarlos.

Hay una escena en una cantera, porque el vidrio que imaginó emplear debe ser reemplazado por mármol italiano. Hay tires y aflojes entre los requerimientos del profesional distinguido y la real polítik.

Escrito por Demoustier, el filme atrapa en cada negociación entre el protagonista y su entorno. Los efectos visuales sumergen al público en la época en que se erigió el monumental Arco.

El papel que encarna Claes Bang es magnético, un arquitecto decidido a que se respete su proyecto, contra viento y marea. Si el sistema modifica su obra, es evidente que deja de ser suya, por lo que lucha para evitarlo. Con una firmeza inspiradora o desesperante, la actuación del actor resulta hipnótica.

La película y los procesos que atraviesa Von Spreckelsen son un reflejo de la cultura francesa de su tiempo, donde se privilegia lo material sobre el valor propio del arte.

Al comenzar, el arquitecto es apoyado por Mitterrand, presidente socialista enamorado del arte. Pero esa sintonía es erradicada con la llegada de un gobierno de derecha que de inmediato busca recortar gastos en la cultura. El pragmatismo implacable del capitalismo emerge como el gran enemigo. Demoustier ofrece una biopic que transforma la grandiosidad de un monumento histórico para recordarnos el poder que tiene la maquinaria del sistema social y económico. Asistimos al dolor de ver como el dinero mutila una planta con el potencial de ser un árbol.

Hasta hace unas pocas semanas no imaginaba que pasaría Nochebuena y Navidad en Biscarrose, una comuna del sureste francés, situada en el departamento de Landas, Nueva Aquitania. Llegué con Mile, mi hija, invitadas por la familia franco-argentina Rumolino.

Biscarrose está marcada por la hidroaviación de los años treinta del siglo pasado. Varias leyendas de los cielos surcaron los aires desde aquí: Mermoz, Saint Exupéry y Bonnot.

La fuente de inspiración de El principito nació entre sus cielos estelares y la tierra boscosa, plena de los sonidos de los pájaros.

Es probable que Biscarrose signifique dos carruajes; bi y carrose, porque el camino a la villa se bifurca, entre el bosque y el mar. Proponemos jugar una versión rápida de El amigo invisible, que consiste en enviarnos mensajes encriptados cuyo autor cada participante deberá revelar al final.

El vecino de las amigas y los amigos de la casa es un inglés de más de noventa y seis años, Donald, que vive con su mujer, Angela, en una gran residencia. Acá no lo cuenta mucho, pero es el creador de las cámaras de seguridad tan usadas en la actualidad, lo que convirtió al señor de la video- vigilancia en un millonario. En su jardín hay una pequeña embarcación, varios autos de alta gama y no muy lejos, el hangar en el que guarda un jet.

Donald nunca aprendió a hablar francés. De vez en cuando invita a los chicos del barrio a ver películas en el cine que construyó en la casa. La última que exhibió fue una documental sobre las danzas tradicionales irlandesas.

Ahora sale poco, aunque en un tiempo pretérito era frecuente que se cruzara con los jabalíes salvajes y los ciervos de la zona. Nosotras llegamos a ver un Bambi. Por suerte, nos quedan pendientes los jabalíes destruyendo los jardines hogareños.

Nos amigamos con Manuelo, el gato de la familia de Laurentine, nuestra anfitriona.

Laurentine es Lo o Loló Saturnina, por los nombres de la matriarca española que fue su bisabuela, mujer de armas tomar que marcó a la progenie y que a los treinta años ya había enviudado dos veces. Aquella Loló llego a vivir más de cien años.

Biscarrose tiene algunas de las playas más lindas del sur francés. La más cercana está a unos 10 kilometros. La villa-balneario se fundó en 1277 y fue el refugio de Eduardo de Woodstock, el príncipe negro, durante la Guerra de los Cien años. En estos días, la temperatura descendió a cero grados y la sensación térmica es de menos 2. Imposible no calentar las casas o salir, mínimo, con menos de dos pares de medias y de guantes.

Ya preparamos las valijas para dirigirnos a Oviedo, en Asturias. Se nos hace agua la boca pensando en la fabada que vamos a comer.

LH/MF