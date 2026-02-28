EE.UU. e Israel lanzan un ataque masivo contra Irán para forzar un cambio de régimen

Washington y Tel Aviv abandonan la vía diplomática y bombardean Irán para derribar su gobierno. El presidente de EEUU, Donald Trump, ha anunciado este sábado que EEUU “ha empezado operaciones de combate importantes en Irán para eliminar amenazas inminentes del régimen de Irán”. El ataque, que ha desatado el lanzamiento de varias oleadas de misiles por parte de Irán a modo de respuesta, se produce tan solo unas horas después de terminar la última ronda de negociaciones entre ellos en Ginebra. La operación tiene difícil justificación legal e Israel ha alegado que se trata de un “ataque preventivo”, argumento que ya se utilizó en intervenciones pasadas ilegales como la invasión de Irak de 2003.

Trump ha lanzado una advertencia a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad de Irán: “Dejar las armas o, de lo contrario, enfrentarse a una muerte segura”. “Al pueblo de Irán, la hora de vuestra libertad está cerca. Manténganse a cubierto, no salgan de casa, es muy peligroso. Las bombas caerán en todos lados. Cuando terminemos, tomen el Gobierno. Probablemente sea su única oportunidad en generaciones”.

“No pueden tener nunca un arma nuclear”, ha señalado Trump, recordando el ataque estadounidense de junio contra instalaciones nucleares en varias ciudades del país. “Irán se ha negado y ha rechazado todas las oportunidades para renunciar a sus ambiciones nucleares. Han continuado desarrollando misiles de largo alcance y reconstruyendo el programa nuclear”, ha afirmado. “Vamos a destruir sus misiles y eliminar su industria de misiles. Vamos a aniquilar su marina. Puede que tengamos bajas y que valientes estadounidenses pierdan la vida. A veces pasa en la guerra. Pero no hacemos esto por el ahora, sino por el futuro y es una misión noble”.

En la misma línea, unas horas después, Trump ha declarado a The Washington Post que su principal preocupación es la “libertad” del pueblo iraní. “Lo único que quiero es libertad para el pueblo”, ha dicho Trump al diario estadounidense en una breve entrevista telefónica poco después de las 4:00 de la madrugada. “Quiero una nación segura, y eso es lo que vamos a tener”, ha dicho.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, y el presidente del país, Masoud Pezeshkian, eran el objetivo principal de los bombardeos de Israel y Estados Unidos, según ha informado el diario Times of Israel. Imágenes satelitales muestran el impacto de los bombardeos sobre el complejo del ayatolá en Teherán, lo que refuerza la teoría de intentar descabezar el régimen.

Poco antes del anuncio estadounidense, Israel había iniciado el ataque contra la capital de Irán con bombardeos. El ataque ha ocurrido cerca de las oficinas del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha asegurado en un comunicado que puede “crear las condiciones para que el valiente pueblo de Irán tome su destino en sus propias manos”. “Agradezco a nuestro gran amigo, el presidente Donald Trump, por su liderazgo histórico. ”Ha llegado el momento de que todos los segmentos del pueblo iraní —los persas, los kurdos, los azeríes, los baluchis y los ahwazis— se liberen del yugo de la tiranía y construyan un Irán libre y en paz“, ha añadido el primer ministro.

La agencia Reuters ha informado de que el ayatolá Jamenei ha sido transferido a una ubicación segura fuera de Teherán. Jamenei no ha aparecido en público desde hace días, a medida que aumentaban las tensiones con Estados Unidos. Vídeos verificados por el New York Times muestran bombardeos en la zona de Teherán donde está el palacio presidencial y el Consejo de Seguridad Nacional. Otro vídeo muestra un ataque contra el Ministerio de Inteligencia y vídeos en redes sociales muestran largos atascos de los ciudadanos de Teherán intentando salir de la capital.

Irán: “Le daremos a Israel y a Estados Unidos una lección”

Irán ha lanzado varias oleadas de misiles hacia territorio israelí a modo de respuesta y ha extendido su represalia a bases estadounidenses en otros países de la región. “Los sistemas de defensa están operativos para interceptar la amenaza”, ha señalado el Ejército israelí. “Aprovechen este tiempo para familiarizarse con el espacio protegido más cercano y prepararlo de la mejor manera posible. En estos momentos, las autoridades locales están abriendo espacios públicos protegidos para su uso. Se han desplegado tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel, que están preparadas para actuar con el fin de garantizar su seguridad”. La Guardia Revolucionaria Iraní ha informado ha comenzado a lanzar “ataques generalizados de misiles y drones” contra Israel.

En las últimas semanas, Estados Unidos ha reunido una flota de aviones de combate y buques de guerra en lo que algunos analistas vieron como un intento para presionar a Irán a fin de que llegue a un acuerdo sobre su programa nuclear.

“En un momento en el que ha llegado la gran prueba de la historia, las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán, inspiradas por la gran herencia épica de esta tierra y confiando en Dios todopoderoso, con fe en la promesa de la victoria divina y confiando en el poder nacional, no dudarán en defender nuestra querida patria con todas sus fuerzas”, ha señalado el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi. “La historia es prueba de que los iraníes nunca se han rendido ante la agresión extranjera; también en esta ocasión, la respuesta de la nación iraní será decisiva y hará que los agresores se arrepientan de su acto criminal”.

“Le daremos a Israel y a Estados Unidos una lección que nunca han experimentado en su historia”, ha señalado un portavoz militar iraní. “Cualquier base que ayude a Estados Unidos e Israel será objetivo de las fuerzas armadas iraníes”.

Desde EEUU, el hijo del viejo sha derrocado en la revolución de 1979 ha celebrado los ataques de Trump como el inicio de un cambio de régimen. “La ayuda que el presidente de los Estados Unidos prometió al valiente pueblo de Irán ya ha llegado. Somos nosotros, el pueblo iraní, quienes terminaremos el trabajo en esta batalla final. Estén atentos y preparados para volver a las calles para el empujón final, en el momento que yo especificaré con precisión”, ha señalado. “Mi mensaje al ejército, la policía y las fuerzas de seguridad del país es claro: únanse a la nación y ayuden a facilitar una transición estable y segura. De lo contrario, se hundirán con el barco naufragado de Jamenei y su régimen”.

El Gobierno iraní ha cortado el servicio de internet y telefonía en todo el país poco después de que Israel y Estados Unidos lanzaran una serie de ataques aéreos contra la nación persa. “Irán está en medio de un apagón de internet casi total con una conectividad del 4% respecto a los niveles normales”, ha indicado a través de sus redes sociales la organización Netblocks, que vigila el tráfico y la censura en la red.

La Constitución de EEUU atribuye al Congreso la facultad exclusiva de declarar formalmente la guerra, algo que incluso los republicanos del Capitolio han querido recordar a Trump esta semana y lo que generó polémica durante el secuestro de Maduro y los ataques contra embarcaciones en aguas del Caribe. En sus declaraciones en vídeo, Trump ha indicado que entiende que esta operación es una guerra, citando incluso la posibilidad de que se produzcan bajas.

Irán responde con ataques en la región

La agencia semioficial iraní Fars ha informado de ataques con misiles contra bases militares de EEUU en toda la región, incluidas la base aérea de Al Udeid en Qatar, la base aérea de Ali Al Salem en Kuwait, la base aérea de Al Dhafra en Emiratos Árabes Unidos y el cuartel general de la Quinta Flota de Estados Unidos en Baréin.

Irán ha atacado la base naval estadounidense en Baréin en un ataque con un misil, según han informado este sábado la prensa iraní y bareiní. El canal oficial iraní Press TV ha informado del ataque a la base de apoyo a las actividades navales estadounidense en Baréin, con fotos y vídeos donde se puede ver la fuerte humareda provocada por el misil en un punto de la ciudad cerca de la línea de costa.

Por su parte, la agencia oficial de Baréin ha confirmado el ataque al servicio de la Quinta Flota y también dentro de su territorio, después de que el Ministerio de Interior de este país hablara de sirenas de alerta y pidiera a su población que buscara refugio.

“Todas las bases e intereses estadounidenses en la región fueron atacados por misiles iraníes”, dijo la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria.

La agencia Reuters informa de una fuerte explosión en Abu Dabi y el ministro de Defensa de Emiratos Árabes Unidos ha confirmado la muerte de una persona en el ataque contra el país.

Qatar ha asegurado que ha interceptado un misil lanzado desde Irán. “Tenemos plena capacidad para proteger el país y repeler cualquier amenaza externa”, ha afirmado el Ministerio de Defensa de Qatar, añadiendo que la situación en Qatar es “segura y estable”. Otros medios informan también de explosiones en Kuwait.

Jordania, por suparte, asegura que ha derribado dos misiles balísticos que se dirigían contra su país.