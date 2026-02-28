Reforma laboral: el Senado se encamina para darle una nueva victoria legislativa a Javier Milei

El Senado debate en el recinto del proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno con el apoyo de fuerzas aliadas, y que concita el rechazo cerrado del peronismo. Desde el oficialismo encabezado por Javier Milei esperan una nueva victoria legislativa en el periódo de sesiones extraordinarias.

La iniciativa fue devuelta a la Cámara alta con un solo cambio por parte de la Cámara de Diputados, el del artículo 44, después de que el jueves 19 de febrero se aprobara con 135 votos afirmativos y 115 negativos.

Ahora el Senado busca convalidar, o no, la modificación aplicada en la Cámara de Diputados, que establece la eliminación del polémico artículo que reducía hasta un 50% el sueldo a personas con licencias por accidentes o enfermedades graves.

El resto de la reforma laboral se aprobó tal cual llegó del Senado, con artículos controversiales como los que regulan las indemnizaciones y el Fondo de Asistencia Laboral, la supresión de la ultraactividad de convenios colectivos, la restricción de las tutelas sindicales, la limitación del derecho a huelga, la derogación de estatutos profesionales y el desfinanciamiento del INCAA.

