Día de la Cero Discriminación: por qué se celebra cada 1 de marzo

Cada 1 de marzo se conmemora el Día de la Cero Discriminación, una fecha impulsada por Onusida para promover la igualdad de derechos y rechazar toda forma de exclusión o estigmatización. La iniciativa, que se celebra desde 2014, busca instalar en la agenda pública la necesidad de construir sociedades más justas e inclusivas.

La jornada apunta a visibilizar las distintas formas de discriminación que persisten en el mundo, ya sea por motivos de género, orientación sexual, identidad de género, edad, etnia, religión, discapacidad, condición social o estado de salud. En particular, la campaña nació vinculada a la lucha contra el estigma que enfrentan las personas que viven con VIH, aunque su alcance se amplió a todas las situaciones de desigualdad.

Desde Onusida sostienen que la discriminación no solo vulnera derechos fundamentales, sino que también profundiza desigualdades estructurales y limita el acceso a servicios básicos como salud, educación y empleo. En ese sentido, la fecha invita a los Estados a revisar sus marcos normativos y a la sociedad civil a promover prácticas inclusivas.

En distintos países se organizan actividades de concientización, campañas en redes sociales y acciones comunitarias para reforzar el mensaje de que todas las personas deben tener las mismas oportunidades y vivir con dignidad. El lema central que atraviesa la conmemoración es claro: sin igualdad y sin respeto, no hay desarrollo sostenible ni democracia plena.

En un contexto global atravesado por conflictos, migraciones y crisis económicas, el llamado a la “cero discriminación” cobra especial relevancia. La fecha funciona así como un recordatorio de que la igualdad no es solo un principio jurídico, sino una tarea cotidiana que involucra a gobiernos, instituciones y ciudadanía.