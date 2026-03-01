Trump ordena eliminar todos los contratos federales con la IA de “los locos izquierdistas de Anthropic” y abre la puerta al Grok de Elon Musk

No todas las IA son iguales. Y la de Anthropic, entrenada en valores éticos, no le interesa a la Administración Trump. Hasta tal punto es así, que después de varias semanas de tiras y aflojas con el Pentágono, este viernes el presidente de EE.UU. ha anunciado el fin de todos los contratos de la administración con el proveedor, lo que abre la puerta a Grok, la IA de su aliado Elon Musk

“”EE.UU. nunca permitirá que una empresa radical de izquierdas y woke dicte cómo nuestro gran ejército lucha y gana guerras“, ha dicho el presidente de EE.UU.: ”Esa decisión le corresponde a su comandante en jefe y a los magníficos dirigentes que nombro para estar al frente de nuestro ejército“.

“Los locos de izquierda de Anthropic han cometido un error desastroso al intentar presionar al Departamento de Guerra y obligarlo a obedecer sus Términos de Servicio en lugar de nuestra Constitución”, ha proseguido el presidente de EEUU: “Su egoísmo está poniendo en riesgo vidas estadounidenses, a nuestras tropas y nuestra Seguridad Nacional”.

Anthropic se fundó con la misión de desarrollar IA alineada con valores humanos y segura. Su modelo Claude está diseñado para: evitar contenido dañino u ofensivo; rechazar tareas ilegales o peligrosas; minimizar sesgos y discriminación. Para la Administración Trump, eso se interpreta como “censura” o como una agenda ideológica progresista o woke. Anthropic entrena sus modelos con un conjunto de principios llamados Constitutional AI, inspirados en derechos humanos, no discriminación o seguridad pública.

Ese lenguaje (derechos, inclusión, equidad) coincide con el vocabulario asociado a lo “woke”, aunque en el campo de ética tecnológica es bastante común. En comparación con otras empresas de IA y en el debate público de EEUU, Anthropic es percibida como más cauta y normativa, OpenAI es percibida como intermedia y xAI o ciertos modelos open-source son percibidos como más permisivos.

Así, Trump ha afirmado este viernes: “Por lo tanto, ordeno a todas las agencias federales del Gobierno de Estados Unidos que cesen inmediatamente todo uso de la tecnología de Anthropic. No la necesitamos, no la queremos y no volveremos a hacer negocios con ellos. Habrá un período de transición de seis meses para agencias como el Departamento de Guerra que utilizan los productos de Anthropic en diversos niveles. Anthropic más vale que se ponga las pilas y colabore durante este período de transición, o utilizaré todo el poder de la presidencia para obligarlos a cumplir, con importantes consecuencias civiles y penales”.

“Nosotros decidiremos el destino de nuestro país, no una empresa de IA radical de izquierda fuera de control dirigida por personas que no tienen ni idea de cómo es el mundo real”, ha afirmado Trump.

La declaración de Trump se produce poco más de una hora antes de que venciera el plazo del Pentágono para que Anthropic permitiera el uso militar sin restricciones de su tecnología de IA o se enfrentara a las consecuencias, y casi 24 horas después de que el director ejecutivo, Dario Amodei, dijera que su empresa “no puede acceder en conciencia” a las demandas del Departamento de Defensa.

El problema en el contrato de defensa era un conflicto sobre el papel de la IA en la seguridad nacional y la preocupación por cómo se podrían utilizar máquinas cada vez más capaces en situaciones de alto riesgo que implican fuerza letal, información sensible o vigilancia gubernamental.

Es probable que esta medida beneficie al chatbot competidor de Elon Musk, Grok, al que el Pentágono tiene previsto dar acceso a redes militares clasificadas, y podría servir de advertencia a otros dos competidores, Google y OpenAI, que también tienen contratos para suministrar sus herramientas de IA al ejército.

Anthropic, fabricante del chatbot Claude, podía permitirse perder el contrato. Pero el ultimátum de esta semana del secretario de Defensa, Pete Hegseth, planteaba riesgos mayores en un momento del ascenso de la empresa, que pasó de ser un laboratorio de investigación informática poco conocido en San Francisco a una de las startups más valiosas del mundo.

También expresaron su preocupación por el enfoque del Pentágono legisladores republicanos y demócratas y un antiguo líder de las iniciativas de IA del Departamento de Defensa, informa AP. “Poner en el punto de mira a Anthropic genera titulares sensacionalistas, pero al final todos salen perdiendo”, escribió el general retirado de la Fuerza Aérea Jack Shanahan en una publicación en las redes sociales.