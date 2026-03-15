La comisión investigadora del caso $LIBRA convocó a una conferencia tras nuevas revelaciones

Diputados que integran la comisión investigadora del caso $LIBRA convocaron a una conferencia de prensa para este lunes 16 de marzo a las 16 en la Cámara de Diputados de la Nación, donde anticiparon que presentarán nuevas informaciones vinculadas al escándalo de la criptomoneda que se investiga desde 2025.

Según indicaron los legisladores en la convocatoria, el encuentro se realizará luego de que nuevos hechos tomaran estado público y se vinculen con el informe final que el Congreso presentó en noviembre de 2025 tras varios meses de audiencias, pedidos de informes y declaraciones de funcionarios.

La comisión fue creada para analizar el origen y la promoción del token $LIBRA, un proyecto que generó polémica luego de que el presidente Javier Milei lo difundiera en sus redes sociales y que posteriormente colapsara su cotización.

El origen del escándalo

El caso estalló el 14 de febrero de 2025, cuando Milei promocionó el lanzamiento de la criptomoneda como una iniciativa privada orientada a financiar proyectos productivos en Argentina. Tras ese mensaje, el valor del token se disparó rápidamente —llegó a superar los cinco dólares por unidad— y horas después se desplomó.

Diversos análisis del mercado cripto señalaron que el comportamiento fue compatible con un esquema de “pump and dump” o “rug pull”, en el que algunos inversores obtienen ganancias rápidas mientras la mayoría sufre pérdidas.

Investigaciones posteriores indicaron que decenas de miles de inversores resultaron afectados, mientras un pequeño grupo de billeteras digitales obtuvo ganancias millonarias al vender antes del colapso del precio.

En noviembre de 2025 la comisión parlamentaria presentó su informe final. Sectores de la oposición sostuvieron entonces que el presidente habría tenido una “colaboración imprescindible” en la maniobra, mientras que el oficialismo rechazó esas conclusiones.

La pista de un supuesto acuerdo por US$5 millones

En paralelo, la causa judicial sumó en las últimas semanas un nuevo elemento: una anotación encontrada en el celular del empresario Mauricio Novelli que menciona un presunto acuerdo económico vinculado a la promoción del token.

El documento, detectado durante el peritaje del teléfono, describe un esquema de pagos que alcanzaría los cinco millones de dólares asociado a la difusión pública del proyecto.

Según la información incorporada a la causa, el registro menciona un primer pago de 1,5 millones de dólares —en tokens o efectivo—, seguido de otro monto similar supeditado a que el mandatario realizara una publicación en redes sociales promocionando la criptomoneda.

El esquema incluiría además un tercer tramo cercano a los dos millones de dólares, ligado a la eventual firma de un acuerdo de asesoramiento. El archivo habría sido creado pocos días antes de que el Presidente difundiera el lanzamiento de $LIBRA.

Los diputados que convocaron a la conferencia adelantaron que buscarán explicar cómo estas revelaciones se relacionan con las conclusiones del informe parlamentario y qué pasos consideran necesarios en el plano legislativo y judicial.

Cruces políticos y acusaciones contra la prensa

El avance del caso generó nuevas tensiones políticas. En redes sociales, la diputada Juliana Santillán cuestionó la cobertura mediática del escándalo y acusó a medios de comunicación de llevar adelante una campaña contra el Gobierno.

“Lo que estamos viendo estos últimos días no es periodismo, es una ofensiva coordinada”, escribió. En el mismo mensaje apuntó contra el Grupo Clarín.

El presidente Javier Milei replicó la publicación y añadió una breve frase: “La mafia mediática. Fin.”

Un cruce entre Ferraro y Pettovello

La polémica también incluyó un intercambio público entre el diputado de la Coalición Cívica ARI Maximiliano Ferraro y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.

Ferraro difundió en redes sociales una captura de pantalla de un supuesto chat entre Pettovello y el empresario Mauricio Novelli y le pidió a la ministra que confirmara o desmintiera la conversación. También consultó si se había otorgado una audiencia oficial y si existió alguna contratación vinculada a una empresa educativa mencionada en el intercambio.

“¿Nos podrá confirmar o desmentir esta conversación con Mauricio Novelli?”, escribió el legislador.

Pettovello respondió públicamente con un mensaje breve: “¿Querés que te lo desmienta por este medio o querés que te llame, Maxi?”