Premios Oscar 2026: lista completa de ganadores

Este domingo se ha celebrado en Los Ángeles la gala de los Oscar 2026, en la que la española Sirat de Oliver Laxe optaba a dos galardones pero no ha logrado hacerse con ninguno. El gran triunfador de la noche ha sido Paul Thomas Anderson, que ha visto cómo su película Una batalla tras otra se hacía con seis galardones, incluyendo la estatuilla a la mejor película.

Ganadores de los Oscars 2026:

Mejor película

Una batalla tras otra

Mejor actor protagonista

Michael B. Jordan

Mejor actriz protagonista

Jessie Buckley

Mejor dirección

One Battle After Another

Mejor actor secundario

Sean Penn

Mejor actriz secundaria

Amy Madigan

Mejor película internacional

Sentimental Value (Noruega)

Mejor película de animación

Kpop Demon Hunters

Mejor película documental

Mr. Nobody Against Putin

Mejor montaje

One Battle After Another

Mejor dirección de fotografía

Sinners

Mejor guion adaptado

One Battle After Another

Mejor guion

Sinners

Mejor maquillaje y peluquería

Frankenstein

Mejor canción original

Golden de Kpop Demon Hunters

Mejor banda sonora

Sinners

Mejor diseño de vestuario

Frankenstein

Mejor sonido

F1

Mejor diseño de producción

Frankenstein

Mejores efectos visuales

Avatar: Fire And Ash

Mejor corto de animación

The Girl Who Cried Pearls

Mejor corto de ficción

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Mejor corto documental

All The Empty Rooms

Mejor Fotografía

Sinners

Mejor casting