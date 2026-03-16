Oscars 2026
Premios Oscar 2026: lista completa de ganadores
Este domingo se ha celebrado en Los Ángeles la gala de los Oscar 2026, en la que la española Sirat de Oliver Laxe optaba a dos galardones pero no ha logrado hacerse con ninguno. El gran triunfador de la noche ha sido Paul Thomas Anderson, que ha visto cómo su película Una batalla tras otra se hacía con seis galardones, incluyendo la estatuilla a la mejor película.
Ganadores de los Oscars 2026:
Mejor película
- Una batalla tras otra
Mejor actor protagonista
- Michael B. Jordan
Mejor actriz protagonista
- Jessie Buckley
Mejor dirección
- One Battle After Another
Mejor actor secundario
- Sean Penn
Mejor actriz secundaria
- Amy Madigan
Mejor película internacional
- Sentimental Value (Noruega)
Mejor película de animación
- Kpop Demon Hunters
Mejor película documental
- Mr. Nobody Against Putin
Mejor montaje
- One Battle After Another
Mejor dirección de fotografía
- Sinners
Mejor guion adaptado
- One Battle After Another
Mejor guion
- Sinners
Mejor maquillaje y peluquería
- Frankenstein
Mejor canción original
- Golden de Kpop Demon Hunters
Mejor banda sonora
- Sinners
Mejor diseño de vestuario
- Frankenstein
Mejor sonido
- F1
Mejor diseño de producción
- Frankenstein
Mejores efectos visuales
- Avatar: Fire And Ash
Mejor corto de animación
- The Girl Who Cried Pearls
Mejor corto de ficción
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
Mejor corto documental
- All The Empty Rooms
Mejor Fotografía
- Sinners
Mejor casting
- One Battle After Another
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