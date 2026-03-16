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Oscars 2026

Premios Oscar 2026: lista completa de ganadores

Premios Oscar 2026
Premios Oscar 2026 EFE

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Este domingo se ha celebrado en Los Ángeles la gala de los Oscar 2026, en la que la española Sirat de Oliver Laxe optaba a dos galardones pero no ha logrado hacerse con ninguno. El gran triunfador de la noche ha sido Paul Thomas Anderson, que ha visto cómo su película Una batalla tras otra se hacía con seis galardones, incluyendo la estatuilla a la mejor película.

Ganadores de los Oscars 2026:

Mejor película

  • Una batalla tras otra

Mejor actor protagonista

  • Michael B. Jordan

Mejor actriz protagonista

  • Jessie Buckley

Mejor dirección

  • One Battle After Another

Mejor actor secundario

  • Sean Penn

Mejor actriz secundaria

  • Amy Madigan

Mejor película internacional

  • Sentimental Value (Noruega)

Mejor película de animación

  • Kpop Demon Hunters

Mejor película documental

  • Mr. Nobody Against Putin

Mejor montaje

  • One Battle After Another

Mejor dirección de fotografía

  • Sinners

Mejor guion adaptado

  • One Battle After Another

Mejor guion

  • Sinners

Mejor maquillaje y peluquería

  • Frankenstein

Mejor canción original

  • Golden de Kpop Demon Hunters

Mejor banda sonora

  • Sinners

Mejor diseño de vestuario

  • Frankenstein

Mejor sonido

  • F1

Mejor diseño de producción

  • Frankenstein

Mejores efectos visuales

  • Avatar: Fire And Ash

Mejor corto de animación

  • The Girl Who Cried Pearls

Mejor corto de ficción

  • The Singers
  • Two People Exchanging Saliva

Mejor corto documental

  • All The Empty Rooms

Mejor Fotografía

  • Sinners

Mejor casting

  • One Battle After Another
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