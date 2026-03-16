Condenaron a 23 años y cuatro meses de prisión al joven acusado por el crimen de Kim Gómez

La Justicia de La Plata condenó este lunes a 23 años y cuatro meses de prisión al joven responsable del crimen de Kim Gómez, una niña de siete años, ocurrido durante un intento de robo en febrero de 2025. El acusado tenía 17 años al momento del hecho y actualmente tiene 18.

La sentencia fue dictada por el Tribunal de Responsabilidad Juvenil N.º 1 del Departamento Judicial de La Plata, integrado por los jueces Marcelo Giorgis, Guillermo Mercenaro y Juan Carlos Estrada, que lo encontró culpable del delito de homicidio en ocasión de robo.

Durante el juicio, la fiscalía había solicitado esa pena, mientras que la defensa pidió una condena de siete años al sostener que el hecho debía considerarse como homicidio culposo.

En la causa también está involucrado un adolescente de 14 años, quien es inimputable por su edad. El menor permanece alojado en un instituto de máxima seguridad por un período de dos años.

El crimen ocurrió el 25 de febrero de 2025 en el barrio Altos de San Lorenzo, en La Plata. Según se reconstruyó durante el juicio, Kim se encontraba junto a su madre cuando fueron asaltadas por delincuentes que les robaron el Fiat Palio rojo en la esquina de la avenida 72 y la calle 25.

Florencia Barraza, madre de la víctima, declaró en el debate oral y relató que fue obligada a descender del vehículo y arrojada al suelo mientras los ladrones escapaban a gran velocidad.

La niña viajaba en el asiento trasero con el cinturón de seguridad colocado y habría intentado bajar del auto, pero quedó enganchada y fue arrastrada durante unas 15 cuadras.

La fuga terminó cuando los asaltantes chocaron contra un poste de luz y el vehículo cayó en una zanja. Tras el impacto, los implicados abandonaron el lugar y escaparon hacia un descampado antes de la llegada de la policía.

Con información de la agencia NA