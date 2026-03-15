El Gobierno arma una foto de respaldo a Adorni mientras ataca a un denunciante con acusaciones falsas

El presidente Javier Milei intentará reordenar la escena política interna con una foto de respaldo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la polémica por el uso del avión presidencial en el viaje a Nueva York. El mandatario viajará este lunes a Córdoba para disertar en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde compartirá actividad con su ministro coordinador después de varios días de cuestionamientos públicos y pedidos de investigación en el Congreso y la Justicia.

La exposición está prevista para las 16 y forma parte de una visita breve en la que también participarán el presidente de la entidad, Manuel Tagle, y el economista Guido Sandleris, titular de la Fundación Ecosur. Pero la actividad tendrá inevitablemente un trasfondo político: será la primera aparición conjunta de Milei y Adorni luego del escándalo por la presencia de la esposa del funcionario en la comitiva oficial que viajó al Argentina Week en Nueva York.

En los últimos días, distintos sectores de la oposición reclamaron que se investigue si parejas de funcionarios formaron parte del traslado en el avión presidencial durante ese viaje. La controversia puso bajo presión a la Casa Rosada y obligó al oficialismo a cerrar filas para defender al ex vocero presidencial, convertido desde hace meses en una de las caras más visibles del Gobierno.

El viaje a Córdoba cambiará una dinámica interna en el Gobierno: la reunión de la mesa política del Gobierno –con Karina Milei y Santiago Caputo a la cabeza– que estaba pautada para este lunes quedó fijada para el martes a las 11. Allí participan, entre otros, el propio Adorni, el titular de Diputados, Martín Menem, la senadora Patricia Bullrich y el ministro del Interior, Diego Santilli.

Fake news contra un opositor

A la defensa pública de Adorni por parte de todo el gabinete le siguió una contraofensiva mucho más quirúrgica y de fake news por parte del Gobierno, utilizando su ecosistema mediático. El portal La Derecha Diario, del empresario español Javier Negre publicó un artículo contra Paulón con acusaciones personales sin pruebas.

El propio diputado denunció en redes sociales que se trató de una operación para desacreditarlo luego de haber impulsado cuestionamientos al Gobierno por el caso del avión presidencial. En un mensaje publicado en su cuenta de X, Paulón sostuvo que la publicación forma parte de una “campaña de difamación” destinada a intimidar a quienes investigan o critican al oficialismo.

La secuencia refleja un patrón que ya se vio en otras controversias del Gobierno: mientras la Casa Rosada respalda públicamente a sus funcionarios cuestionados, el ecosistema digital libertario –incluyendo portales, influencers y cuentas militantes– despliega ataques contra opositores o periodistas que impulsan denuncias.

“Denunciar al poder siempre tiene consecuencias. Y hacerlo en donde más les duele, desata una respuesta peor. Desde el pasquin fundado por @jdoedoe101101 y dirigido por @javiernegre10 vuelven a difamar cobárdemente (diversos usuarios, redes sociales...). El lunes estos posteos serán parte de la ampliación de denuncia que se tramita desde agosto del año pasado”, denunció Paulón en sus redes sociales.

El legislador presentó un pedido ante la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, para que se entregue el manifiesto completo del vuelo del ARG-01 y la lista de huéspedes de los hoteles en los que se alojó la delegación en Miami y Nueva York. El objetivo es determinar si la comitiva incluyó a más acompañantes personales además de Bettina Angeletti, esposa de Adorni.

Además de los ministros y funcionarios más conocidos, el viaje a Nueva York incluyó a varios integrantes del círculo político y comunicacional que rodea al presidente Javier Milei. Entre ellos estuvo el director de Realización Audiovisual de Presidencia, Santiago Oría, cineasta que se convirtió en el documentalista del mandatario desde la campaña y que hoy produce buena parte de los videos oficiales del Gobierno. También formó parte de la delegación el secretario de Comunicación, Javier Lanari, y el director de Comunicación Digital Juan Pablo Carreira, conocido en redes sociales por el seudónimo “Juan Doe”, responsable de la estrategia digital y de la llamada Oficina de Respuesta Oficial en redes.

Justamente el tuitero Juan Doe habría viajado con su pareja también a Nueva York, aunque está por determinarse si lo hizo en el Tango-01 o en un vuelo particular por la aerolínea Delta.

MC