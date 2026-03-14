Escándalo por el avión presidencial: Adorni dijo que su esposa viajó “invitada” por Javier Milei

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a referirse a la polémica por la presencia de su pareja en el avión presidencial durante el viaje oficial a Nueva York y reconoció que, de poder retroceder en el tiempo, hubiera tomado otra decisión. “Si pudiera volver atrás, evidentemente mi mujer no se hubiera subido”, afirmó el funcionario, en medio del escándalo que derivó en pedidos de informes de la oposición, cuestionamientos públicos y hasta una denuncia penal.

En una entrevista concedida a Forbes Argentina en la sede del consulado argentino en Nueva York, Manuel Adorni explicó que su esposa, Bettina Angeletti, viajó como invitada de la Presidencia. “El hecho es que mi mujer fue una invitada del Presidente (Javier Milei)”, sostuvo. No obstante, reconoció que la controversia generada podría cambiar su comportamiento en el futuro. Según indicó, “probablemente” su esposa ya no vuelva a acompañarlo en un vuelo oficial ni siquiera si recibe una invitación.

El episodio cobró especial relevancia porque se produjo en el marco de la vigencia de la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, que regula el comportamiento de los funcionarios y limita los beneficios vinculados al ejercicio del cargo. A partir de la difusión de imágenes de la pareja durante actividades oficiales en Nueva York, legisladores opositores como Esteban Paulón y Germán Martínez solicitaron explicaciones sobre los gastos del viaje y el cumplimiento de las normas de transparencia.

La controversia también se amplificó tras conocerse que el funcionario había viajado en un avión privado a Punta del Este durante el feriado de Carnaval. Ese dato se hizo público a partir de una publicación de elDiarioAR, que difundió documentos sobre el viaje al vecino país.

Manuel Adorni defendió la legalidad de ese traslado y aseguró que pagó personalmente el pasaje. Además, explicó que su vínculo con Marcelo Grandio —quien organizó el vuelo— es previo a su actual función pública y no tiene relación con su cargo.

Al referirse a la posterior difusión del video, el jefe de Gabinete sostuvo que se trató de una operación política. “Esperaron el momento para hacerlo y, evidentemente, tenían un video guardado de hace un mes, cuando fue mi viaje a Uruguay”, dijo. Y agregó: “Existe un sinfín de operaciones, una tras otra, que buscan dañarme a mí”.

En ese sentido, planteó que el episodio forma parte de una estrategia más amplia para afectar al Gobierno. “Seguramente soy un personaje secundario en pos de dañar al Presidente o a Karina Milei o al gobierno en su conjunto”, afirmó. Para el funcionario, estas acciones responden a prácticas de la política tradicional: “Es parte de la mugre y de la mafia de una vieja política que no es compatible con nosotros”.

Durante la entrevista también admitió que cometió un error al intentar explicar públicamente el viaje de su esposa. En una intervención anterior había dicho que ella lo había acompañado porque él iba a “deslomarse” trabajando en el evento empresarial conocido como Argentina Week.

“Fue una frase absolutamente desafortunada”, reconoció. “Cuando dije la palabra ‘deslomado’ generó una sensación de rechazo que está perfecto, porque realmente estuvo mal la palabra”, agregó.

En paralelo, el caso también sumó un capítulo judicial. La diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia penal para que se investigue si hubo irregularidades en el uso de recursos del Estado y posibles violaciones a las normas de ética pública.

El jefe de Gabinete sostuvo además que toda la situación representó “el momento más difícil” de su carrera política, tanto por el impacto mediático como por las repercusiones familiares. Pese a ello, remarcó que cuenta con el respaldo del presidente Javier Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

“Hablé mucho con el presidente y hablé muchísimo con Karina. Ellos tal vez entienden mejor que yo todo esto, el juego de los ataques y de la perversión”, señaló. Y concluyó con una reflexión sobre la polémica: “Uno hace las cosas bien, pero te podés equivocar. De la equivocación se aprende”.