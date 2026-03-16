$LIBRA: denuncian al fiscal Taiano por encubrimiento y buscan interpelar a los Milei

La comisión de la Cámara de Diputados que investigó el caso $LIBRA pidió que se aparte el fiscal Eduardo Taiana y que se interpele a los hermanos Milei, además de al asesor Santiago Caputo y al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La ofensiva parlamentaria se conoce poco después de las filtraciones del teléfono de Mauricio Novelli sobre sus insistentes contactos con todo el Gobierno al momento del lanzamiento de la cripto, el 14 de febrero del año pasado, y un supuesto borrador de un acuerdo por US$5.000.000 para la participación de Milei.

“El caso es una estafa y un hecho de corrupción millonario”, lanzó el diputado Maximiliano Ferraro, que fue presidente de la comisión especial durante el año pasado. Denunció que hubo “una clara malversación de la investidura presidencial que reviste una gravedad enorme desde el punto de vista institucional”.

“$LIBRA tuvo como protagonista y partícipe necesario al Presidente”, advirtió Ferraro al encabezar una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados.

Los ex integrantes de la comisión investigadora anunciaron que resolviero denunciar al fiscal Taiano por “entorpecer la causa”; requerir que el presidente Milei y su hermana Karina, la secretaria general de la Presidencia, “den las explicaciones que tienen que dar”, por lo que se presentará un “proyecto de resolución por escrito al Poder Ejecutivo para que todos los funcionarios involucrados” respondan sobre el caso.

“Karina Milei no solamente porque autorizó las reuniones con los involucrados sino porque habló por teléfono con Novelli antes y después del lanzamiento del token Libra”, consignó Ferraro. Además la comisión resolvió evaluar una segunda etapa investigativa en la Cámara de Diputados y “continuar delimitando las responsabilidades políticas del presidente de Milei y sus funcionarios en el caso”.

Por su parte, el diputado Juan Marino, de Unión por la Patria (UxP), sostuvo que “Milei mintió” porque “dijo que no estaba interiorizado en los pormenores del proyecto”. Sin embargo en numerosas oportunidades el mismo 14 de febrero del año pasado habló con Mauricio Novelli.

MC