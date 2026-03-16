Milei dijo que la Argentina tiene una “gran oportunidad” y prometió convertirla en “el país más libre del mundo”

El presidente Javier Milei aseguró este lunes que la Argentina atraviesa “una gran oportunidad de volver a ser grande” y afirmó que su gestión apunta a convertir al país en “el más libre del mundo”. Lo dijo durante un discurso en la Bolsa de Comercio de Córdoba, en el marco del inicio de actividades de la entidad.

Durante su exposición, el mandatario defendió el rumbo económico de su administración y sostuvo que ya se registran avances en materia de libertad económica. Según afirmó, el país habría escalado 40 posiciones en los índices internacionales que miden ese indicador.

“Salvo algunos casos de países que estaban destruidos y fueron reconstruidos, nadie logró lo que nosotros logramos en tan poco tiempo”, señaló el jefe de Estado al referirse a los primeros resultados de su gestión.

Milei también anticipó que su presentación apuntaba a explicar la visión de su gobierno sobre el rol de la política y las herramientas elegidas para impulsar las reformas económicas. “Todavía no hemos dado la batalla cultural de lleno”.

“Una persona cuyo único talento es ser hijo de salió a decir que tengo una distorsión de la realidad”, señaló. “Otra persona muy precaria intelectualmente dijo que voy a las provincias para que la gente me dé las gracias. No, no se puede ser tan imbécil. Voy yo a darles las gracias a quienes han decidido acompañar al mejor gobierno de la historia”.