Diego Milito estalló contra la AFA tras la eliminación de Racing y Di María le respondió: “Caretas”

El presidente de Racing, Diego Milito, realizó durísimas declaraciones luego de la eliminación de su equipo frente a Rosario Central, en el Gigante de Arroyito, y remarcó que la “Academia” fue perjudicada por los fallos arbitrales en un partido cargado de polémica.

“Nos sentimos robados. El fútbol argentino no da para más, está roto”, lanzó Milito tras la caída por 2 a 1 ante el “Canalla”, en un encuentro en el que Racing terminó con dos jugadores menos y quedó afuera del Torneo Apertura.

En la misma línea, el mandatario racinguista pidió una reacción dirigencial y sostuvo: “Me miran de reojo porque no soy del ambiente. Invito a los dirigentes y jugadores a reconstruir nuestro fútbol”.

Más allá del enojo por el arbitraje, Milito también destacó la actuación del equipo dirigido por Gustavo Costas y bancó al grupo tras la eliminación: “Estoy orgulloso del plantel y del cuerpo técnico. Los felicito por el partido que hicieron”.

La bronca en Racing se originó por las decisiones arbitrales que condicionaron el desarrollo del partido, especialmente por las expulsiones que dejaron al conjunto de Avellaneda con nueve futbolistas en una instancia decisiva. Central aprovechó la superioridad numérica, se quedó con el triunfo y avanzó de ronda, mientras que la “Academia” cerró la noche con una fuerte denuncia pública de su presidente.

La respuesta de Di María

La escandalosa victoria de Rosario Central frente a Racing por el Torneo Apertura no trajo calma, sino que desató una tormenta dialéctica entre las figuras de ambos clubes.

Ángel Di María utilizó sus redes sociales para lanzar un comunicado explosivo en el que denunció un trato desigual por parte de la prensa y el entorno del fútbol hacia los clubes de las provincias.

“Cómo molesta que Central pelee todo, cómo molesta ver ganar a los equipos del Interior. Nadie se hace cargo de por qué pierden”, comenzó el “Fideo”, notablemente molesto por los cuestionamientos sobre las decisiones arbitrales que favorecieron al equipo rosarino en el último encuentro. Para el delantero, existe una doble vara: “De la cantidad de veces que Central fue perjudicado nadie dijo nada, pero hoy las decisiones son siempre erradas. Qué loco, ¿no? Caretas”.

El descargo del futbolista rosarino llegó luego de los dichos de Diego Milito, presidente de Racing, ante los medios de comunicación donde dejó claro “que se sintieron robados” en el Gigante de Arroyito.

Asimismo, Di María arremetió contra la concentración mediática en la Capital Federal y contra aquellos que impulsan cambios estructurales en el deporte. “Muchos de los que quieren ‘cambiar el fútbol’ no pueden ni dirigir su club. El periodismo más fuerte está en Buenos Aires, por eso los del Interior siempre tuvimos que callarnos, pero no nos callamos más. El Interior crece y eso duele”, sentenció.

Además, el futbolista defendió la legitimidad del gol de Alejo Véliz, asegurando que la tecnología fue utilizada de manera tendenciosa para perjudicarlos: “El gol de Véliz no fue fuera de juego. Hay dos cámaras que enfocan y encontraron la que ve el offside. Qué casualidad, ¿no?”.

Finalmente, el campeón del mundo con la Selección Argentina dejó una reflexión que siembra dudas sobre el retorno de otras figuras del exterior al fútbol doméstico, debido al clima de sospecha constante. “¿Para qué quieren que los campeones del mundo vengan a Argentina? ¿Para que digan que nos ayudan o que el fútbol está manchado? El fútbol no está manchado. Ahora somos todos iguales y eso molesta”, concluyó.

Por su parte, ya se confirmó el cruce de semifinales: Rosario Central buscará el pase a la final este sábado frente a River Plate en el estadio Monumental.el

Con información de NA.