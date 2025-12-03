Tregua libertaria: Romo sigue al mando del bloque y Pareja ordena las piezas en la Legislatura bonaerense

La pulseada por la conducción de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense terminó de resolverse en las últimas horas y, todo indicaría, dejó a Agustín Romo ratificado al frente de la jefatura del bloque, luego de semanas de incertidumbre. Aunque en los días previos circuló la versión de que el legislador quedaría afuera del cargo, elDiarioAR confirmó que finalmente conservará su lugar en el marco del reordenamiento interno que impulsa Sebastián Pareja después del triunfo nacional de octubre.

En la previa al recambio institucional, Romo había quedado atrapado entre dos fuerzas simultáneas: la consolidación territorial del armador bonaerense y el mensaje disciplinador que Karina Milei bajó desde Mar del Plata, donde reclamó unidad y avisó que no habrá tolerancia para indisciplinas, según publicó Pablo Lapuente en Letra P. Ese contexto alimentó versiones sobre un eventual reemplazo, que terminaron desmentidas por la definición final.

La cena que Pareja y Romo compartieron este lunes en una oficina del microcentro porteño buscó justamente amortiguar ese escenario. Ambos se sentaron a la mesa para limar asperezas y enviar una señal de distensión, conscientes de que una interna abierta complicaría los planes políticos del oficialismo. Fue un encuentro sin estridencias, pero decisivo: según pudo saber elDiarioAR, allí se terminó de acordar que Romo continuaría en la jefatura y que los reajustes internos se ordenarían sin fracturas visibles. La tregua permitió estabilizar el clima, aunque todos admiten que llega después de una negociación ardua y de un equilibrio que aún está en proceso de asimilación.

El poder relativo de Pareja explica buena parte de la dinámica. Convertido en el dirigente bonaerense más influyente del oficialismo, con control sobre buena parte de los nuevos diputados y senadores provinciales, el armador llegó a la reunión del lunes con una musculatura reforzada. Las cenas que encabezó la semana pasada con legisladores electos y salientes, sumadas a su presencia central en el seminario partidario de Mar del Plata consolidaron su imagen como el referente territorial de La Libertad Avanza en Buenos Aires. Y no solo eso: el 10 de diciembre, Pareja asumirá como diputado nacional y planea pisar fuerte en la Cámara, con aspiraciones explícitas de construir un polo de poder parlamentario que lo proyecte hacia 2027.

Es que en su entorno ya hablan de un “plan Pareja” que busca articular simultáneamente tres frentes: liderazgo territorial bonaerense, peso propio en el Congreso y rol de ordenador interno del universo libertario. Desde esa lógica, el control político de la Legislatura bonaerense —y especialmente sus cargos estratégicos— se vuelve una pieza clave. En ese marco, La Libertad Avanza —que ahora tendrá la segunda minoría en alianza con el PRO— logró ubicar a Juan Esteban Osaba como vicepresidente segundo de la Cámara, un lugar relevante dentro de la nueva arquitectura legislativa. Pareja y Karina Milei intentaron, sin éxito, colocar allí a Ramón “Nene” Vera, expuntero del peronismo del oeste reconvertido en legislador violeta, una jugada que buscaba consolidar poder propio dentro de la estructura legislativa.

En los alrededores de Pareja repiten que el objetivo es “ordenar el bloque” para el nuevo período legislativo. En sectores del karinismo mencionan que la Legislatura necesita una conducción alineada con el dispositivo territorial que el oficialismo quiere construir para 2027. La continuidad de Romo, hombre de Las Fuerzas del Cielo y figura del ecosistema digital cercano a Santiago Caputo, se explica en ese contexto: su perfil hiperactivo y su capacidad para sostener la identidad libertaria resultan funcionales al esquema, siempre que convivan con una estructura negociadora más sólida en manos del dispositivo territorial.

En paralelo, todo el mundo recuerda que la decisión final no sería provincial sino presidencial. Milei había intervenido en el pasado para asegurar la jefatura del bloque, y esta vez volvió a inclinar la balanza —explícita o implícitamente— en favor de la continuidad de Romo. Ese dato terminó de despejar las incógnitas del nuevo escenario. En el oficialismo bonaerense repiten que “las cosas cambiaron”, pero que el reordenamiento legislativo debía hacerse sin costos políticos innecesarios.

Por ahora, la tregua es apenas eso: una estabilización momentánea en un esquema que se está reconfigurando en tiempo real. La consolidación de Pareja como arquitecto provincial termina de armar un nuevo mapa interno. Y sobre ese tablero, hay una certeza que todos en La Libertad Avanza repiten: lo que terminó de resolverse esta semana es apenas el primer capítulo de un reordenamiento que mira al 2027 y que tendrá, desde el 10 de diciembre, un nuevo escenario de poder en la Cámara de Diputados.

PL