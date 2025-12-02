Juró la nueva ministra de Seguridad de Milei, con el embajador de EE.UU. en primera fila

Alejandra Monteoliva se convirtió este martes en la nueva ministra de Seguridad. La funcionaria juró ante el presidente Javier Milei y quedó al frente de la cartera que conducía Patricia Bullrich, que ahora será la jefa del bloque libertario en el Senado.

La ceremonia fue breve y terminó con un abrazo triple entre Milei, Bullrich y Monteoliva, pero tuvo un condimento destacado: el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, apareció en primera fila entre los invitados destacados. Hacía minutos nomás habia estado reunido con Diego Santilli, ministro del Interior.

Monteoliva y Lamelas se habían reunido ayer junto con Bullrich. El Gobierno firmó un Memorándum de Entendimiento para la incorporación de un representante de la Policía Federal en El Dorado Task Force en Nueva York, que investiga organizaciones criminales involucradas en el lavado de dinero proveniente del narcotráfico y otros delitos.

“Asumo esta nueva responsabilidad con compromiso, continuidad y vocación de servicio”, dijo Monteoliva en sus redes sociales antes de la jura. Para la funcionaria, la doctrina de mano dura de Bullrich se trata de “reglas claras, profesionalismo y presencia en el territorio”. “Marcó un rumbo que vamos a sostener y fortalecer”, anunció sobre su antecesora.

Hasta ahora Monteoliva era la secretaria de Seguridad, con un bajísimo perfil mediático. Llegó a ese cargo en junio de 2024, tras la salida de Vicente Ventura, y tuvo un debut muy cuestionado. El día en que un policía gaseó a una menor junto a su madre frente al Congreso, Monteoliva fue quien comandó la narrativa que desplegó el ministerio para exculpar al agente a través de un video fake que hizo circular por los principales canales de televisión. Eduardo Feinmann llegó a pedir en LN+ que Milei les pidiera las renuncias a Bullrich, su secretaria y hasta el vocero del Ministerio.

Monteoliva se conoce con Bullrich desde hace diez años y se espera que como mínimo profundice la política de represión del protocolo antipiquetes.

Durante su carrera se especializó en la gestión de políticas de seguridad y ha trabajado en la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe a través del BID, la CAF y otras organizaciones multilaterales. En los años 90 trabajó en Medellín para el criticado Plan Colombia, que lejos estuvo de terminar con el narcotráfico. También asesoró y colaboró con Nayib Bukele en El Salvador.

Fue ministra de Seguridad de Córdoba hasta que fue despedida en 2013 por no prevenir una rebelión policial. Pero su relación con Bullrich le permitió llegar a ser jefa nacional de Operaciones de Seguridad en la gestión macrista, entre 2015 y 2019. Durante el gobierno de Alberto Fernández quedó a cargo de una secretaría administrativa en el ministerio, hasta que el regreso de Bullrich la volvió a poner en la primera fila de Seguridad.

MC