Enojo en la Casa Blanca

Scott Bessent canceló su viaje a la Argentina luego de que Javier Milei se bajara del sorteo del Mundial en Washington

  • El secretario del Tesoro de los Estados Unidos tenía programado su viaje al país para la próxima semana. La decisión del presidente argentino no cayó bien en la Casa Blanca.

Scott Bessent, secretario del Tesoro de los Estados Unidos. EFE

2 de diciembre de 2025 21:37 h

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, suspendió la visita que tenía prevista a la Argentina y que iba a realizarse la próxima semana.

La decisión del poderoso funcionario norteamericano se conoció luego de que el presidente Javier Milei cancelara su participación en el sorteo del Mundial 2026 en Estados Unidos.

En el corazón de la administración del presidente Donald Trump no cayó bien que Milei se bajara del sorteo, que tendrá lugar este viernes 5 en el Kennedy Centeren la ciudad de Washington.

En principio, el jefe de Estados había anunciado que viajaría para participar del evento y se esperaba que ocupara un lugar de importancia junto al mandatario republicano, ya que Argentina es el campeón del mundo vigente.

Sin embargo, la semana pasada se confirmó que la visita estaba cancelada, en medio de la enemistad del Gobierno con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, quien sí estará presente en el sorteo.

A fines de octubre pasado, tras la victoria electoral de La Libertad Avanza, Bessent anunció que viajaría a la Argentina antes de fin de año y esa visita iba a darse la próxima semana, algo que ahora se canceló.

Scott Bessent fue el encargado de concretar el swap con el Banco Central de la República Argentina e, incluso, intervino en el mercado local a través de la compra de pesos, antes y después de las elecciones legislativas.

JIB

