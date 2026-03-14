Una visita guiada a la Sagrada Família de la mano de uno de sus arquitectos: “Todavía quedan incógnitas por resolver”

Si hay algo que hace que el perfil de Barcelona sea reconocible es esa basílica que sobresale por encima de todos los edificios de la ciudad: la Sagrada Família. Esta obra del arquitecto Antoni Gaudí no sólo es la construcción más alta de la capital catalana, sino que también es la iglesia más alta del mundo.

Su punto más elevado se consolidó el pasado 20 de febrero, con la colocación de la Torre de Jesús, que pone punto y final al crecimiento vertical del templo. Ahora mide 172,5 metros. Más que cualquier otra obra del hombre en la ciudad, pero unos pocos metros menos que la montaña de Montjuïc. Todo porque Gaudí quería evitar superar la obra de Dios.

Esta es una de las decenas de curiosidades que rodean a la Sagrada Família, un templo al que, aunque haya dejado de crecer, todavía le faltan unos 10 años para estar terminado del todo. Su construcción sigue en marcha, pero 2026 será especial para el templo. Este año se cumple el centenario de la muerte de Gaudí y eso propició una agenda llena de actos y ceremonias que tendrán lugar en la que fue su creación más icónica. Entre otras cosas, el Año Gaudí contará con una visita del papa León XIV, que acudirá a Barcelona para bendecir la basílica.

El templo es una de las atracciones turísticas más concurridas de la ciudad, llegando a recibir cada año a casi cinco millones de personas. Pero más allá de admirar sus abarrotadas fachadas, la curiosa forma de las columnas y el espectáculo de colores que son sus ventanales, pocos salen de su visita conociendo esas historias menos conocidas.

La Sagrada Família es “una Biblia en piedra”, según la define Umberto Viotto, arquitecto adjunto al arquitecto director de la Sagrada Família. Gaudí usó diversos elementos para explicar, a través de metáforas, las Sagradas Escrituras. Como ejemplo, un detalle: en la fachada del Nacimiento, hay una imagen del corazón de María, que es donde se guardan las vivencias de Jesús. Ese corazón está rodeado de abejas, como símbolo de la importancia de los fieles para entender y salvaguardar la fe.

También sabemos que los brazos de la recién instalada Torre de Jesús son cristaleras y permitirán a sus visitantes mirar tanto al cielo como a la tierra. Y es que el arquitecto quería que la vista estuviera limpia para observar arriba, donde se encuentra Dios, y abajo, donde estaban los obreros. Ambos actores indispensables sin los cuales la Sagrada Familia no existiría.

Pero hay muchas más historias tras sus muros. ¿Por qué las ventanas tienen esos tonos?, ¿Qué hay en los balcones superiores y qué guiños hay en su decoración?, ¿Hasta qué punto era importante la naturaleza para Gaudí y qué elementos de la fauna y la flora usa para explicar la Biblia?, ¿Dónde están los reconocimientos que el arquitecto dejó por toda la basílica a los obreros que la hicieron posible? Estas y otras preguntas son las que responde Viotto, que acompaña a este medio en una visita guiada por el interior y el exterior del templo. Pero advierte: “Todavía quedan muchas incógnitas por resolver”.