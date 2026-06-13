Trump anuncia que el acuerdo con Irán se firmará este domingo pero Teherán no lo confirma

¿Se firmará el acuerdo este domingo? Los mediadores, Pakistán, dicen que sí. Y también el presidente de EEUU, Donald Trump. Irán, sin embargo, por el momento no confirma ninguna posibilidad.

La primera reacción iraní al anuncio de Pakistán cuestionaba el momento de la hipotética firma del llamado memorando de entendimiento. Según un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán citado por la agencia Tasnim, el momento “exacto” de la firma “no será mañana”. Este mismo portavoz ha pedido cautela por “la inestabilidad de la contraparte”, en referencia a EEUU, y ha detallado que el memorando se centra “en el fin de la guerra”.

El presidente de EEUU, por su parte, ha afirmado este sábado en un post en Truth Social: “Mi acuerdo con Irán es [...] ¡un muro que impide el acceso a armas nucleares! De hecho, ya no quieren un arma nuclear, ni la tendrán, ya sea mediante compra, desarrollo o cualquier otra forma de adquisición”.

“Está previsto que el acuerdo se firme mañana e, inmediatamente después de su firma, el estrecho de Ormuz quedará abierto para todos”, asegura Trump: “En el momento oportuno, cuando todo esté en calma, entraremos y recuperaremos el material nuclear, enterrado a gran profundidad bajo imponentes montañas de granito hundidas, gracias a nuestros magníficos bombarderos B-2 y a sus brillantes pilotos, para luego diluirlo y destruirlo, ya sea en Irán o en Estados Unidos”.

El presidente de EEUU añade: “Esperamos trabajar con Irán y con todo Oriente Medio durante mucho tiempo en el futuro. Ojalá todo este proceso se desarrolle de manera rápida, sencilla y fluida. Si no es así, contamos con la alternativa definitiva, ¡que esperamos no tener que utilizar nunca más!”

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, por su parte, ha insistido este sábado en que Estados Unidos e Irán, a través de su mediación, están “más cerca de un acuerdo de paz que nunca antes”. Y ha especificado que la “finalización” del acuerdo se espera en las próximas 24 horas.

“Querríamos agradecer a los Estados Unidos de América y a la República Islámica de Irán por su compromiso durante las negociaciones, y extendemos nuestra sincera apreciación a nuestros hermanos en la región por su apoyo”, ha declarado el primer ministro pakistaní, que se ha mostrado confiado en que este “acuerdo de paz histórico” formará unos cimientos fuertes para una paz duradera.

Este viernes Pakistán confirmaba que las partes habían alcanzado “un texto definitivo y consensuado del acuerdo de paz” en lo que podría convertirse en el avance diplomático más significativo entre ambos países desde que comenzó la ofensiva de Donald Trump y Benjamín Netanyahu contra el país persa.

No obstante, después de otra jornada repleta de altibajos, los detalles de los términos que se han pactado, según Islamabad, siguen sin estar claros. Aunque los dirigentes tanto de Estados Unidos como de Irán han afirmado que estaban cerca de alcanzar un acuerdo, ninguno de ellos ha confirmado aún que se haya acordado el texto definitivo del mismo, y menos aún que pueda darse una firma definitiva.