Dónde ver las películas nominadas a los Premios Oscar 2026

Volvió ese momento en el que uno debe prepararse para la noche más importante de Hollywood. La ceremonia de los Premios Oscar se celebrará este domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles y ya conocemos las películas nominadas. Pecadores (Sinners) reventó todos los récords posibles con 16 nominaciones y se convirtó en la más nominada de la historia, mientras que Una batalla tras otra, con 13, apunta a ser la triunfadora de la ceremonia. Otras grandes favoritas son Valor sentimental, Marty Supreme, Hamnet, El agente secreto, Sueños de trenes, Frankenstein y Bugonia.

Después de que se revelen todas las candidatas a los Oscar, ponerse al día haciendo un visionado de los títulos principales suele ser una tarea habitual para muchos espectadores. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran cantidad de plataformas que existen y que algunas películas todavía siguen en cines, encontrarlas puede no resultar tarea sencilla. Así que, para solventarlo, aquí va una guía para no perderse.

Dónde ver 'Una batalla tras otra'

La carrera a los Oscar sitúa a la película de Paul Thomas Anderson como la principal favorita a llevarse el galardón a la Mejor Película. La cinta está basada en la novela Vineland del escritor estadounidense Thomas Pynchon y cuenta con un elenco que lidera Leonardo DiCaprio. Esta comedia negra y sátira política llegó a los cines de Argentina el pasado septiembre, pero todavía puede seguir viéndose en algunos de ellos, como los Multiplex. Si preferís verla en streaming, está en HBO Max, además de a la venta en alquiler.

Dónde ver 'Hamnet'

Es sin duda uno de los títulos más emotivos del año. La nueva propuesta de la directora Chloé Zhao lleva a la gran pantalla la aclamada novela de Maggie O'Farrell, y está inspirada en la vida de Shakespeare, desarrollando su trama en torno al fallecimiento de su hijo Hamnet. La película, por ahora, se puede ver solo en los cines.

Dónde ver 'Pecadores'

La película de Ryan Coogler rompió el récord de la película con más nominaciones en la historia de la Academia de Hollywood. La cinta optará a un total de 16 estatuillas en la ceremonia que se celebrará el domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, incluyendo trofeos codiciados como el que se entrega a la Mejor Película, al Mejor Actor o a la Mejor Dirección. Pese a que ya no está en cines, sí que puede verse en streaming a través de HBO Max. También está disponible para alquilar.

Dónde ver 'Marty Supreme'

¿Logrará Timothée Chalamet el Oscar al Mejor Actor por su papel en la cinta de Joshua Safdie? Hay muchísimas posibilidades, así que es otro de los títulos imprescindibles de la temporada de premios. El largometraje es un biopic de Marty Reisman, un buscavidas convertido en campeón de ping pong, y apunta a ser uno de los títulos más interesantes que haya en cartelera en las próximas semanas. Está en la mayoría de cines del país desde el 15 de enero, por lo que su llegada a alguna plataforma de streaming tendrá que esperar.

Dónder ver 'Bugonia'

Yorgos Lanthimos y Emma Stone se convirtieron en una de las parejas de trabajo más exitosas del cine reciente, sobre todo porque consiguen llevar a los Oscar todo lo que hacen. Su nueva película presenta a dos jóvenes conspiranoicos que deciden secuestar a la presidenta de una gran compañía porque están convencidos de que es una extraterrestre que planear acabar con la Tierra. Está en la cartelera de los principales cines y, aunque aún no se conoce la plataforma de streaming en la que se estrenará, sí está disponible para alquilar.

Dónder ver 'Frankenstein'

Guillermo del Toro siempre, desde pequeño, estuvo obsesionado con Frankenstein, la novela de Mary Shelley que reinventa el mito de Prometeo y muestra a un doctor que, jugando a ser Dios, crea un monstruo inmortal. Su versión, que se llegó a proyectar en el Festival de Cannes, ya está en Netflix. Está protagonizada por Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth y le ha valido hasta 9 nominaciones en los Premios Oscar.

Dónder ver 'Valor sentimental'

Una de las grandes sorpresas de la temporada de premios fue esta película, que alzó tanto a Noruega como al cineasta Joachim Trier. La trama de la cinta presenta a dos hermanas que se encuentran con su distanciado padre, un veterano director de cine de renombre. Está en cartelera y además se puede ver en la plataforma de streaming Mubi.

Dónde ver 'F1 la película'

Uno de los grandes blockbusters de la industria del cine fue esta película de Joseph Kosinski capitaneada en el reparto por Brad Pitt. El argumento del largometraje se centra en Sonny Hayes, que fue el fenómeno más prometedor de la Fórmula 1 en la década de 1990 hasta que un accidente en la pista acabó prácticamente con su carrera. Aunque no está ya en salas, se puede ver en Apple TV.

Dónde ver 'Sueños de trenes'

La película de Clint Bentley es, con muchísima seguridad, uno de los títulos que más desapercibidos pasaron desde su estreno y que menos conoce la gente. Sin embargo, es una buena noticia que los Oscar hayan puesto el foco en esta íntima y delicada historia ambientada a principios del siglo XX sobre un granjero que es golpeado por la trajera y debe luchar por adaptarse a su nuevo entorno. Está disponible en Netflix.

Dónde ver 'El Agente Secreto'

La película que más tardamos en poder disfrutar es la dirigida por el brasileño Kleber Mendonça Filho. No llegó a los cines de nuestro país hasta el pasado 26 de febrero, y su estreno en plataformas de streaming no se producirá hasta dentro de unos meses. La cinta sigue a un experto en tecnología que, huyendo de la dictadura militar brasileña en 1977, se refugia en Recife intentando salvar a su hijo.