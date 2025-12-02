Series y películas que llegan al streaming en diciembre: Lali, Brad Pitt en la Fórmula 1 y un regreso esperado

El último mes del año trae varias novedades al universo del streaming. Las principales plataformas anunciaron para este mes grandes estrenos, nuevas temporadas de algunas superproducciones y el regreso de series y películas muy esperadas por el público.

A continuación, un repaso por algunos de los lanzamientos destacados del mes en los servicios de Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Apple TV, Mubi y Disney+.

1. LALI: La que le gana al tiempo. Netflix anunció para este mes el lanzamiento de este documental sobre la artista argentina Lali Espósito. Estará disponible a partir del 4 de diciembre.

“Registrado durante los últimos años con acceso total y exclusivo, el documental ofrece una mirada inédita, acompañando a Lali desde una etapa de introspección hasta su monumental reencuentro con el público. Este recorrido íntimo culmina con un hito histórico: Lali se convierte en la primera artista mujer argentina en agotar el Estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires”, informó la plataforma.

“LALI: La que le gana al tiempo capta la esencia de una artista que redescubre su voz y se conecta de manera más profunda con su música y sus fans. La película presenta material de archivo personal y exclusivo, además de testimonios íntimos de su círculo cercano, revelando las decisiones, los miedos y la pasión detrás de su proceso creativo”, agregaron desde la plataforma.

El documental LALI: La que le gana al tiempo estará disponible en Netflix a partir del 4 de diciembre.

2. Los años nuevos. “A principios de mes llega la serie Los años nuevos, un viaje emocional, conmovedor y realista que explora a toda una generación en diez episodios autoconclusivos. Dirigida por Rodrigo Sorogoyen, esta producción española cuenta la historia de amor de una joven pareja revisitando una década de sus noches de Año Nuevo. Protagonizada por Iria del Río y Francesco Carril, la serie tuvo su estreno mundial dentro del Festival de Cine de Venecia 2024”, informó en un comunicado Mubi sobre esta elogiada serie.

La plataforma ofrecerá los primeros dos episodios a partir del 3 de diciembre y luego seguirá estrenando nuevos capítulos todos los miércoles del mes.

La serie Los años nuevos estará disponible en Mubi a partir del 3 de diciembre.

3. Presente continuo. “Esta película narra la historia de Lisandro, un adolescente de 16 años dentro del espectro autista, y retrata su cotidianidad en distintos entornos afectivos y familiares”, adelantó HBO Max sobre este lanzamiento dirigido por el cineasta argentino Ulises Rosell.

“Reconocida en festivales y por la crítica especializada del cine independiente argentino, la película está dirigida por Ulises Rosell y protagonizada por Valentina Bassi y su hijo Lisandro, con la participación de Jeff Zorrilla y Ema Rosell. Ulises y Valentina, padres de Lisandro en la vida real, construyen un relato íntimo y cercano. Con una combinación de recursos de documental y ficción, Presente continuo se desarrolla entre el backstage de los proyectos de Valentina, las funciones de una obra de teatro, un rodaje en la costa y unas vacaciones en una casa de campo. Allí se registran las múltiples formas en que su entorno busca comunicarse con él y acompañarlo”, agregaron desde la plataforma y apuntaron: “A través de escenas que alternan observación y representación, y que muestran sus afectos, espacios y vínculos, el film propone entrar en el universo de Lisandro, donde lo real adquiere dimensión poética y lo íntimo se convierte en experiencia cinematográfica”.

La película Presente continuo, de Ulises Rosell, estará disponible en HBO Max a partir del 3 de diciembre.

4. Fallout. Amazon Prime Video anunció para este mes el lanzamiento de la segunda temporada de Fallout, una de sus series emblemáticas. Será a partir del 16 de diciembre.

“En la segunda temporada de Fallout, los residentes de lujosos refugios emergen al páramo radiactivo de New Vegas: un desierto brutal repleto de violencia y secretos. Dos siglos tras el apocalipsis descubren que el mundo ya no tiene nada que ofrecer”, detalló la plataforma en un comunicado.

La nueva temporada de Fallout estará disponible en Prime Video a partir del 16 de diciembre.

5. Stranger Things (segunda parte). Luego de una primera tanda de capítulos lanzada en noviembre, ahora sí llega el final de esta serie, una de las más populares de Netflix.

Según adelantaron en un comunicado, luego de los primeros cuatro episodios de la quinta temporada estrenados el mes pasado, el 25 de diciembre la plataforma ofrecerá tres nuevos capítulos y el final de la serie estará disponible el 31 de diciembre. “Todos llegarán a las 10 PM hora de Argentina”, detallaron desde Netflix.

“Otoño de 1987. El pueblo de Hawkins sigue conmocionado por la apertura de múltiples portales y nuestros héroes se unen para lograr un solo objetivo: encontrar y matar a Vecna. Pero él ha desaparecido sin dejar ningún rastro. Para complicar más las cosas, el gobierno ha declarado al pueblo en cuarentena y ha intensificado la búsqueda de Once, obligándola a ocultarse una vez más. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también se avecina una amenaza conocida y horrorosa. La batalla final parece inminente, y el grupo deberá enfrentarse a una oscuridad más poderosa y mortal que nunca. Para acabar con la pesadilla, tendrán que luchar todos juntos una última vez”, informaron sobre los hechos que narra esta temporada.

Los últimos episodios de Stranger Things estarán disponibles en Netflix a partir del 25 de diciembre.

6. Mad Men. Una de las series más destacadas de los últimos tiempos vuelve a estar disponible en América latina. Disney+ anunció para este mes la llegada a su plataforma de las siete temporadas de esta producción protagonizada por Jon Hamm y un gran elenco.

“Mad Men es un drama ambientado en una de las agencias de publicidad más prestigiosas de Nueva York a comienzos de la década de 1960. La serie se centra en Donald Draper (Jon Hamm), uno de los ejecutivos más enigmáticos y, al mismo tiempo, extraordinariamente talentoso de la firma”, detalló la plataforma en un comunicado.

Las siete temporadas de Mad Men estarán disponibles en Disney+ a partir del 14 de diciembre.

7. F1. A partir del 12 de diciembre se podrá ver por Apple TV+ este largometraje protagonizado por Brad Pitt y Javier Bardem, luego de un exitoso paso por las salas de cine.

“La película narra el regreso de Sonny Hayes (Pitt), un piloto retirado que vuelve a competir tras un accidente, empujado por su antiguo socio Rubén Cervantes (Bardem), y enfrentándose a Joshua Pearce, un joven piloto ambicioso (Damson Idris). Es una pieza de acción, velocidad y redención, y su llegada al streaming es un gran premio para los fans de la Fórmula 1”, informó la plataforma sobre este lanzamiento.

La película F1 estará disponible en Apple TV+ a partir del 12 de diciembre.

8. Atrapado robando. Este largometraje repleto de acción estará disponible a partir del 5 de diciembre por HBO Max.

“Hank Thompson (Austin Butler), un ex prodigio del béisbol que ahora trabaja en un bar de mala muerte en Nueva York, tiene una gran chica (Zoë Kravitz) y su equipo compite por el campeonato. Cuando su vecino Russ (Matt Smith) le pide cuidar un gato, se encuentra en medio de una banda de gánsters amenazantes sin saber por qué. Debe ingeniárselas para sobrevivir lo suficiente y descubrirlo”, informó la plataforma sobre este estreno.

La película Atrapado robando estará disponible en HBO Max a partir del 5 de diciembre.

9. The New Yorker cumple 100 años. “Periodismo contundente. Un estilo narrativo que definió una era. Caricaturas ingeniosas. The New Yorker celebra cien años con esta mirada al pasado, al presente y al futuro”, informó Netflix sobre este documental que recorre la vida de esa prestigiosa revista estadounidense.

El documental The New Yorker cumple 100 años llega a Netflix el 5 de diciembre.

10. Toda la verdad (The Lowdown). Disney+ anunció la llegada de esta serie a su menú a partir del 10 de diciembre. “Toda la verdad, de FX, del creador Sterlin Harjo y protagonizada por Ethan Hawke, sigue las turbias andanzas del periodista ciudadano Lee Raybon. Este autoproclamado ”historiador de la verdad“ de Tulsa tiene una obsesión por la verdad que siempre lo mete en líos. Tras publicar una entrevista exclusiva sobre la poderosa familia Washberg, el sospechoso suicidio de Dale Washberg (Tim Blake Nelson) le confirma a Lee que ha dado con algo muy grande”, informaron desde la plataforma en un comunicado.

La serie Toda la verdad estará disponible en Disney+ a partir del 10 de diciembre.

11. Ricky Gervais: Mortality. “Gervais afronta su mortalidad en este especial de stand up lleno de honestidad y humor negro sobre su vida, la muerte y el estado actual del mundo”, detalló Netflix sobre este especial del comediante, que llega a la plataforma este mes.

Se trata de un espectáculo que el actor llevó a distintos escenarios del Reino Unido y que ahora se podrá ver a través de las pantallas.

Ricky Gervais: Mortality estará disponible en Netflix a partir del 30 de diciembre.

12. Mente maestra. “Con su película más expansiva hasta la fecha, Kelly Reichardt regresa con Mente maestra, un ingenioso retrato de un aspirante a ladrón cuya vida se desmorona tras un fallido golpe en los suburbios estadounidenses en los años 70. Protagonizada por un magnético Josh O’Connor y estrenada en competencia en Cannes, esta reflexión entre poesía e ironía explora el costo de la independencia y las ilusiones que sostienen, y quiebran, al sueño americano”, informó Mubi sobre este largometraje, que luego de su paso por los cines desembarcará en esa plataforma a partir del 12 de diciembre.

La película Mente maestra llega a Mubi desde el 12 de diciembre.

13. Taylor Swift por dos. “Taylor Swift, la artista ganadora de 14 premios Grammy, regresa a Disney+ con dos nuevos proyectos que ofrecen un acceso sin precedentes a The Eras Tour, su gira récord. The End of an Era, una docuserie de seis episodios que se adentra en el desarrollo, el impacto y el funcionamiento interno del detrás de cámara que dieron origen al fenómeno de The Eras Tour, y Taylor Swift| The Eras Tour| The Final Show, la película completa del concierto que presenta por primera vez el álbum The Tortured Poets Department, estrenarán en simultáneo el 12 de diciembre, exclusivamente en Disney+”, informó la plataforma en un comunicado.

La docuserie The End of an Era y Taylor Swift| The Eras Tour| The Final Show estarán disponibles en Disney+ a partir del 12 de diciembre.

14. Los que se quedan. “El antipático profesor Paul Hunham se queda en la escuela para vigilar a los pocos alumnos que no pudieron irse de vacaciones. Entre bromas, travesuras y caos, la rutina navideña se convierte en una celebración tan alocada como inolvidable”, informó Amazon Prime Video sobre esta encantadora película de 2023 dirigida por Alexander Payne y protagonizada por Paul Giamatti, Da'Vine Joy Randolph y Dominic Sessa.

La película Los que se quedan estará disponible en Prime Video a partir del 2 de diciembre.

15. El gran viaje de tu vida. “Algunas puertas te llevan al pasado. Otras te conducen al futuro. Y algunas pueden cambiarlo todo. Sarah (Margot Robbie) y David (Colin Farrell) son desconocidos solteros que se conocen en la boda de un amigo en común y pronto se embarcan en una gran y hermosa aventura: una divertida y fantástica travesía donde reviven momentos importantes del pasado y quizá alteren su futuro”, informó HBO Max sobre este largometraje de 2023, que ahora llega al formato hogareño.

La película El gran viaje de tu vida estará disponible en HBO Max a partir del 26 de diciembre.

