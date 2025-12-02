Manuel Adorni movió las piezas de la jefatura de Gabinete, desplazó a Rolandi y empoderó a Aimé “Meme” Vázquez

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, decidió desplazar de su cargo al vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y designó en su lugar a Aimé “Meme” Vázquez, una figura que viene ganando peso dentro del oficialismo.

Rolandi había llegado al Gobierno en diciembre de 2023, cuando Javier Milei asumió la Presidencia, de la mano del entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

Tras la salida de Posse, logró mantenerse en la estructura al alinearse con Guillermo Francos, el ministro del Interior que luego fue promovido para coordinar la mesa ministerial.

Con la nueva reorganización, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete continuarán operando la Secretaría de Prensa y Comunicación, liderada por Javier Lanari; la Secretaría de Ambiente y Turismo, que mantiene a Daniel Scioli; así como la Secretaría Ejecutiva, la de Relaciones Parlamentarias e Institucionales, la de Innovación, Ciencia y Tecnología, la de Asuntos Estratégicos y la Subsecretaría de Relaciones Parlamentarias e Institucionales.

Por su parte, Aimé “Meme” Vázquez es una dirigente de perfil técnico-político que ganó espacio en el esquema libertario a partir de su cercanía con el círculo de confianza de Manuel Adorni.

Dentro del Gobierno se la reconoce por su capacidad de articulación interna, su manejo del detalle administrativo y su rol como engranaje entre áreas con dinámicas muy diferentes.