Las autoridades ucranianas detuvieron a un instructor militar británico acusado de espiar para Rusia y de planear asesinatos, según medios ucranianos.

Ross David Cutmore, de 40 años, natural de Dunfermline, en Escocia, fue supuestamente reclutado por el servicio de inteligencia ruso, el FSB, para “llevar a cabo asesinatos selectivos en el territorio de Ucrania” entre 2024 y 2025.

La fiscalía de Kiev declaró: “En mayo de 2025, transmitió las coordenadas de la ubicación de las unidades ucranianas, fotografías de las instalaciones de entrenamiento e información sobre el personal militar que podía utilizarse para identificarlos. Además, el análisis de su correspondencia confirmó que había llevado a cabo otras tareas en beneficio de los servicios especiales rusos”.

Cutmore había estado destinado anteriormente en Oriente Próximo con el ejército británico y llegó a Ucrania a principios del año pasado para ayudar a su ejército y, más tarde, a su guardia fronteriza.

Según The Times, el detenido es el principal sospechoso de la investigación, que sostiene que fue reclutado por agentes de inteligencia rusos en Odesa, en el sur de Ucrania, y se le pagaban 6.000 dólares si proporcionaba información confidencial sobre la ubicación de las unidades militares ucranianas en los alrededores de la ciudad. Si es declarado culpable, Cutmore se enfrenta a una pena de hasta 12 años de prisión.

Los agentes del FSB, según esta tesis, se pusieron en contacto con Cutmore después de que este aparentemente publicara “anuncios ofreciendo sus servicios” en diferentes grupos prorusos de redes sociales. Cutmore recibió instrucciones para fabricar un artefacto explosivo y las coordenadas de un depósito del que tomó una pistola, según la agencia de inteligencia interior de Ucrania.

Cutmore es sospechoso de proporcionar armas para matar a los activistas ucranianos Demyan Hanul e Iryna Farion, así como al diputado Andriy Parubiy, todos ellos asesinados por sicarios, según medios de comunicación ucranianos.

Miles de personas se han alistado en las fuerzas armadas de Ucrania desde la invasión total de Rusia en 2022, después de que el presidente, Volodímir Zelenski, instara a los veteranos de guerra extranjeros a unirse a la causa y ayudar al país.

Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores comentó al respecto de la situación: “Estamos proporcionando asistencia consular a un ciudadano británico que se encuentra detenido en Ucrania. Seguimos en estrecho contacto con las autoridades ucranianas”.