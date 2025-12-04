La lista completa de los 125 diputados que juraron en la Cámara y de qué bloque son
La Cámara de Diputados tomó juramento a los diputados que asumirán el 10 de diciembre, de los cuales 64 corresponden a la alianza entre la Libertad Avanza, la UCR y el PRO, y 45 al bloque de Unión por la Patria.
Los diputados que juraron este miércoles asumirán el 10 de diciembre hasta el 9 de diciembre de 2029.
Lista completa de 125 legisladores que prestaron juramento, con excepción de Juan Schiaretti y el libertario Atilio Basualdo, es la siguiente:
LLA
Ruben Torres
Karen Reichardt
Sebastián Pareja
Gladys Humenuk
Alejandro Carrancio
Johanna Longo
Alejandro Finocchiaro
Miriam Niveyro
Sergio “Tronco” Figliuolo
Giselle Castelnuovo
Álvaro García
María Fernanda De Sensi
Joaquín Patricio Ojeda
María Luisa González Estevarena
Hernán Urien
Andrea Fernanda Vera
Alejandro Fargosi
Patricia Holzman
Nicolás Emma
Sabrina Ajmechet
Agustín Pellegrini
Yamile Tomassoni
Juan Pablo Montenegro
Valentina Ravera
Gonzalo Roca
Laura Sodano
Marcos Patiño
Laura Rodríguez Machado
Enrique Lluch
Luis Petri
Álvaro Martínez
María Julieta Metral Asensio
Federico Pelli
Soledad Molinuevo
Diego Hartfield
María Gruber
Gabriela Flores
Carlos Zapata
Andrés Laumann
Mercedes del Rosario Goitía
Virgina Gallardo
Abel Chiconi
Alfredo Gonzáles
Bárbara Andreussi
Gastón Riesco
Margarita Mondaca
Maira Frias
Mónica Becerra
Carlos Almena
Adrian Brizuela
Gino Visconti
Adrián Ravier
Jairo Henoch Guzmán
Miguel Rodriguez
PERONISMO
Jorge Taiana
Jimena López
Juan Grabois
Vanesa Siley
Sergio Palazzo
Teresa García
Horacio Pietragalla
Agustina Propato
Hugo Moyano
Fernanda Díaz
Sebastián Galmarini
Fernanda Miño
Hugo Yasky
Marina Salzmann
Nicolás Trotta
María Elena Velázquez
Itai Hagman
Raquel Kismer
Santiago Roberto
Lucía Cámpora
Fernando Edgardo Monguillot
Claudia Palladino
Sergio Dolce
Julieta Campo
Raúl Hadad
Juan Pablo Luque
Graciela de la Rosa
Guillermo Michel
Laura Marianela Concepción Marclay
Abelardo Ferrán
Varinia Marín
Gabriela Pedrali
Félix, Emir
Adriana Serquis
Juan Carlos Molina
Moira Lansesán
Caren Trepp
Agustín Rossi
Alejandrina Belén
Jorge Alejandro Mukdise
Cecilia López Pasquali de Balmaceda
Marcelo Barbur
Agustin Tita
PRO
Alejandro Finocchiaro
Florencia de Sensi
Javier Sánchez
Fernando de Andreis
Aníbal Tortoriello
Alicia Fregonese
Antonela Giampieri
UCR
Guillermo Agüero
Dario Schnider
Pamela Verasay
PROVINCIAS UNIDAS
Carolina Basualdo
Ignacio Garcia Aresca
Gisela Scaglia
Pablo Farias
Martín Lousteau
María Inés Zigarán
INDEPENDENCIA
Gladys Medina
Javier Noquera
INNOVACION FEDERAL
Bernardo Biella
Oscar Herrera Ahuad
IZQUIERDA
Nicolás del Caño
Romina del Pla
Myriam Bregman
PRODUCCION Y TRABAJO
Carlos Jaime
DEFENDAMOS CORDOBA
Natalia de la Sota
LA NEUQUINIDAD
Karina Maureira
PJ San Luis
Jorge “Gato” Fernández
