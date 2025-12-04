eldiario.es
Asumen hasta 2029

La lista completa de los 125 diputados que juraron en la Cámara y de qué bloque son

  • Solo no asumieron el formoseño Atilio Basualdo y el cordobes Juan Schiaretti, quien se recupera de una operación cardíaca.

Myriam Bregman jura como diputada por la Izquierda. Detrás, Martín Lousteau, de Provincias Unidas. Diputados

La Cámara de Diputados tomó juramento a los diputados que asumirán el 10 de diciembre, de los cuales 64 corresponden a la alianza entre la Libertad Avanza, la UCR y el PRO, y 45 al bloque de Unión por la Patria.

Los diputados que juraron este miércoles asumirán el 10 de diciembre hasta el 9 de diciembre de 2029.

Lista completa de 125 legisladores que prestaron juramento, con excepción de Juan Schiaretti y el libertario Atilio Basualdo, es la siguiente:

LLA

Ruben Torres

Karen Reichardt

Sebastián Pareja

Gladys Humenuk

Alejandro Carrancio

Johanna Longo

Alejandro Finocchiaro

Miriam Niveyro

Sergio “Tronco” Figliuolo

Giselle Castelnuovo

Álvaro García

María Fernanda De Sensi

Joaquín Patricio Ojeda

María Luisa González Estevarena

Hernán Urien

Andrea Fernanda Vera

Alejandro Fargosi

Patricia Holzman

Nicolás Emma

Sabrina Ajmechet

Agustín Pellegrini

Yamile Tomassoni

Juan Pablo Montenegro

Valentina Ravera

Gonzalo Roca

Laura Sodano

Marcos Patiño

Laura Rodríguez Machado

Enrique Lluch

Luis Petri

Álvaro Martínez

María Julieta Metral Asensio

Federico Pelli

Soledad Molinuevo

Diego Hartfield

María Gruber

Gabriela Flores

Carlos Zapata

Andrés Laumann

Mercedes del Rosario Goitía

Virgina Gallardo

Abel Chiconi

Alfredo Gonzáles

Bárbara Andreussi

Gastón Riesco

Margarita Mondaca

Maira Frias

Mónica Becerra

Carlos Almena

Adrian Brizuela

Gino Visconti

Adrián Ravier

Jairo Henoch Guzmán

Miguel Rodriguez

Javier Milei siguió la jura de los nuevos diputados junto a su hermana Karina; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del interior, Diego Santilli. Diputados

PERONISMO

Jorge Taiana

Jimena López

Juan Grabois

Vanesa Siley

Sergio Palazzo

Teresa García

Horacio Pietragalla

Agustina Propato

Hugo Moyano

Fernanda Díaz

Sebastián Galmarini

Fernanda Miño

Hugo Yasky

Marina Salzmann

Nicolás Trotta

María Elena Velázquez

Itai Hagman

Raquel Kismer

Santiago Roberto

Lucía Cámpora

Fernando Edgardo Monguillot

Claudia Palladino

Sergio Dolce

Julieta Campo

Raúl Hadad

Juan Pablo Luque

Graciela de la Rosa 

Guillermo Michel

Laura Marianela Concepción Marclay

Abelardo Ferrán

Varinia Marín

Gabriela Pedrali

Félix, Emir

Adriana Serquis

Juan Carlos Molina 

Moira Lansesán

Caren Trepp

Agustín Rossi

Alejandrina Belén 

Jorge Alejandro Mukdise 

Cecilia López Pasquali de Balmaceda

Marcelo Barbur

Agustin Tita

Juan Grabois será diputado nacional hasta 2029. Diputados

PRO

Florencia de Sensi

Javier Sánchez

Fernando de Andreis

Aníbal Tortoriello

Alicia Fregonese

Antonela Giampieri

UCR

Guillermo Agüero

Dario Schnider

Pamela Verasay

PROVINCIAS UNIDAS

Carolina Basualdo

Ignacio Garcia Aresca

Gisela Scaglia

Pablo Farias

Martín Lousteau

María Inés Zigarán

INDEPENDENCIA

Gladys Medina

Javier Noquera

INNOVACION FEDERAL

 Bernardo Biella

Oscar Herrera Ahuad

IZQUIERDA

Nicolás del Caño

Romina del Pla

Myriam Bregman

PRODUCCION Y TRABAJO

Carlos Jaime

DEFENDAMOS CORDOBA

Natalia de la Sota

LA NEUQUINIDAD

Karina Maureira

PJ San Luis

Jorge “Gato” Fernández

