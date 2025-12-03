Con Javier Milei presente en el Congreso, juran los nuevos diputados de LLA

Javier Milei llegó a la Cámara de Diputados minutos antes de que sonara la chicharra de inicio de sesión. El presidente decidió desembarcar en el Congreso para presenciar la jura de sus nuevos diputados que, a partir de hoy, pasarán a integrar la fuerza mayoritaria del Congreso.

Con su presencia, Milei celebraba el triunfo de Martín Menem en la previa del inicio de sesiones extraordinarias. “Vamooos”, gritó cuando ingresó al recinto de la Cámara de Diputados. Los diputados de La Libertad Avanza estaban a los gritos y los aplausos, y lo saludaban y le tiraban besos.

El presidente, que sonreía exultante, se ubicó en el palco principal acompañado por Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli, que fue uno de los primeros en llegar.

El ministro de Interior dedicó gran parte de la mañana a calmar los ánimos en el PRO, en donde Cristian Ritondo, furioso por la fuga de diputados amarillos al bloque libertario, estaba amagando con quitarle a Menem la facultad para designar los lugares en las comisiones.

El día anterior, el riojano celebró haber conseguido la primera minoría de la Cámara de Diputados. La ruptura del bloque peronista, con la salida de los tres catamarqueños que responden a Raúl Jalil, y el operativo de absorción de Menem de diputados del radicalismo y del PRO había llevado a que LLA pudiera anotarse un bloque de 95 diputados propios. Más del doble de lo que había conseguido hace dos años.

