Caputo confirmó que negocia con bancos un crédito de hasta US$7.000 millones

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que negocia con bancos privados un crédito por un máximo de US$ 7.000 millones para hacer frente al pago de intereses de la deuda en enero.

“Los bancos nos ofrecieron US$6.000/7000 millones y estamos viendo cuánto le tomaremos”, dijo el jefe del Palacio de Hacienda este miércoles por la mañana al abrir el encuentro “Líderes” organizado por el diario El Cronista.

La ayuda privada complementaría el rescate de Estados Unidos por US$20.000 de antes de las elecciones. Caputo destacó el objetivo de la nueva ayuda: “Queremos asegurar que el pago de enero no haga que bajen las reservas”.

La frase del ministro se conoce justo cuando aumentan los reclamos en el mundo financiero para que se aumenten las reservas del Banco Central. Ayer un informe del banco inglés Barclays alertó por el bajo nivel de reservas de la Argentina. La entidad dijo que la posición del BCRA es menor a la que tenía cuando asumió Javier Milei y apuntó a la fragilidad del esquema cambiario y a la necesidad de dotarlo de mayor “flexibilidad”.

El ministro, en tanto, se mostró confiado en que en las próximas semanas bajará el riesgo país a partir de este acuerdo que se reforzará con el paquete de leyes que se enviará al Congreso Nacional.

MC