Aprobaron trece ternas de jueces en el organismo encargado de seleccionar magistrados

El Plenario del Consejo de la Magistratura aprobó 13 ternas para cubrir cargos en juzgados y cámaras federales y dio curso a distintos expedientes, durante una sesión encabezada por su presidente, Horacio Rosatti.

Las ternas aprobadas corresponden a los concursos 356, 360, 378, 451 y 485, que incluyen cargos en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa, el Juzgado Federal de Clorinda, el Juzgado Federal N° 1 de Mar del Plata y la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en diversas salas.

El Plenario también resolvió por unanimidad el pase a la Comisión de Acusación del Dictamen Nº 142/2025, vinculado a la conducta del juez Gastón Salmain, titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario.

Asimismo, se aprobó el pase a la Comisión de Acusación del expediente Nº 165/2024 y acumulados, referido a la actuación del magistrado Alejandro Patricio Maraniello, del Juzgado Federal N° 5 en lo Civil y Comercial de la Capital Federal.

Entre las decisiones adoptadas, se desestimó la denuncia presentada contra Gustavo Marcelo Hornos, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal.

Por otra parte, el Plenario aprobó por 10 votos contra 9 la apertura de actuaciones sumarias a la agente María Inés Brenna, en el marco del Expediente 16-05598/24, caratulado “Informe Inasistencias”, y sus agregados 16-07350/24 y 16-07685/24. tQ6tDw

A favor votaron Amerio, Barroetaveña, De la Torre, Díaz Cordero, Juez, Maques, Provitola, Reyes, Vázquez y Tamarit; mientras que Lugones, Galderisi, González, Grau, Pilatti, Recalde, Siley, Tailhade y Vischi lo hicieron en contra.

Con información de la agencia NA