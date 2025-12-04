Grooming, ciberpedofilia y abuso sexual infantil: tres detenidos tras 117 allanamientos en 73 localidades de la provincia de Buenos Aires

Alrededor de 117 allanamientos se realizaron en 73 localidades de la provincia de Buenos Aires en el marco de la “Operación Protección de las Infancias VI” por grooming, ciberpedofilia y abuso sexual infantil. Los procedimientos concluyeron con varios detenidos, así como también con menores rescatados y varios elementos secuestrados.

El pasado martes 2 de diciembre la Policía concretó, en la sexta operación de esta índole, más de una centena de operativos en la provincia de Buenos Aires.

Desde la Fiscalía N°8 de Berazategui, a cargo de Ernesto Daniel Ichazo, se llevaron adelante 15 allanamientos en Quilmes, Florencio Varela y Berazategui que finalizaron con tres aprehensiones y gran cantidad de elementos secuestrados entre ellos celulares, memorias sd y notebook.

Uno de los objetivos fue la Cárcel de Magdalena donde se requisó la celda de un agresor sexual que compartía material de violencia sexual infantil. Se determinó que el acusado estaba preso por el delito de abuso sexual. Por otro lado, se detuvo a una persona, de 60 años, que traficó gran cantidad de material de abuso de niños.

“Esta acción conjunta busca desbaratar redes de agresores sexuales y atacar la proliferación de los abusos sexuales infantiles en línea. Además de perseguirse la distribución de material de abuso sexual infantil, se incluyen entre los investigados: la tenencia, su posible producción y el acoso sexual en línea (conocido comúnmente como Grooming), contemplados en los Art. 128 y 131 del Código Penal Argentino”, destacaron.

El procedimiento estuvo coordinado desde el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, perteneciente a la órbita de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General, junto a los fiscales especializados en la temática.

Los otros operativos se llevaron a cabo en Avellaneda-Lanús, Azul, Bahía Blanca, descentralizada de Tres Arroyos, Dolores, Junín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, descentralizadas de Esteban Echeverría y Ezeiza, Mar del Plata, Mercedes, Moreno-Gral. Rodríguez, Morón, Necochea, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Martín, San Nicolás, Trenque Lauquen y Zárate-Campana.

Como resultado de la Operación se logró un total de 112 personas investigadas, de los cuales 103 son hombres y nueve mujeres. A su vez, se comprobó que en la lista hay menores de 16 años que compartieron material de abuso sexual infantil. En cuanto al rango etario, osciló entre los 13 años y los 62.

Respecto de los involucrados, “se advirtió que cuatro trabajan en contacto directo con infancias y/o adolescencias, mientras que otros dos pertenecen a las fuerzas de seguridad”.

Dentro de los domicilios allanados, entre los que se incluyen tres unidades carcelarias, se identificaron 40 menores que convivían con los acusados.

Otro punto expuesto tras los procedimientos es que se utilizó la Inteligencia Artificial para la creación de contenido de material de abuso sexual infantil (MASI).

En cuanto a los elementos incautados, se secuestraron: 81 computadoras, 191 dispositivos de almacenamiento, 211 celulares y un arma de fuego. A su vez se realizaron la cantidad de 32 triage y/o visu sobre los elementos digitales incautados.

La red de fiscales referentes de la provincia de Buenos Aires que llevó a cabo la sexta edición de la Operación Protección de Infancias, está conformada por: María Laura Carballal y Mariano Mera (Avellaneda); María Fernanda Wilhelm y Oscar Maidana (Lanús); Adrián Peiretti y Débora Marconi (Azul); Rodolfo De Lucía y Natalia Ramos (Bahía Blanca cabecera y Tres Arroyos respectivamente); Walter Mércuri (Dolores); Fernando Graffigna (Junín); Lorena Pecorelli y Daniela Sánchez (La Matanza); Cecilia Corfield y Hugo Tesón (La Plata); Néstor Rodrigo Martínez Wakun y Vanesa Scanzani, Vanesa González y Fernando Dapiaggi, María Lorena González y Matías Margonari (Lomas de Zamora cabecera, Esteban Echeverría y Ezeiza respectivamente).

Además, la conforman: Graciela Trill (Mar del Plata); Lisandro Massón (Mercedes); Érica Chiessi, Solange Castelli, Cecilia Villagra y Graciela Celayes (Moreno-General Rodríguez); Marisa Monti y Claudio Oviedo (Morón); Marcos Bendersky y Walter Hugo Pierrestegui (Necochea); Nelson Mastorchio y José María Cifuentes (Pergamino); Daniel Ichazo y Alejandro Ramiro Unamunzaga (Quilmes); Gonzalo Acosta (San Isidro); Vanesa Leggio (San Martín); Jorge Leveratto y Julio Carretto (San Nicolás); Mariel Corredera y Raúl Frizza (Trenque Lauquen); Alejandro Eduardo Irigoyen (Zárate-Campana).

Asimismo, participaron efectivos y expertos pertenecientes a las fuerzas de la Dirección de Investigaciones en Cibercrimen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a cargo del Comisario Mayor Ariel Rodríguez, División de delitos cibernéticos contra la niñez y adolescencia de la Policía Federal Argentina, a cargo del Crio. Patricio Castro, División Investigaciones de Delitos Contra la Niñez y Adolescencia de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires a cargo del Comisario Raúl Oscar Líbano; División Delitos Informáticos de Azul, Marcos Paz, San Nicolás y Trenque Lauquen.

También, Sub DDIs de Tandil y Olavarría, División Delitos Informáticos de la Jefatura de Estación de Berazategui; Regiones AMBA Norte y AMBA Sur, Capital, Sedes Chivilcoy y Luján de la Dirección de Investigaciones en Cibercrimen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Dirección de Protección Ciudadana de la Prefectura Naval Argentina; la Dirección de Investigaciones contra la Trata de Personas y Delitos Contra la Integridad Sexual (PFA); la Policía Federal División Comunicaciones de Mar del Plata; las Divisiones Unidad Operativa Federal (DUOF) de Bahía Blanca, Campana, Junín, Mar del Plata y Necochea.

