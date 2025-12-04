Antes de la jura de Presti, Milei cambió la cúpula de las FFAA y arma un show para la llegada de los F-16 usados

La jura del militar Carlos Presti como ministro de Defensa coronará el acercamiento de Javier Milei con las Fuerzas Armadas. En la previa al recambio formal del mando del puesto que ocupa Luis Petri –que se hará la semana que viene–, el Presidente cambió la cúpula de las Fuerzas Armadas y se prepara para que los caza F-16 usados que el país adquirió a Dinamarca hagan un vuelo rasante sobre el Obelisco.

La decisión de renovar las jefaturas en las tres armas se conoció ayer, luego de que Milei –junto con Presti y gran parte de su gabinete– participara en el Congreso de la jura de los nuevos diputados. Cambió a los titulares del Estado Mayor Conjunto, del Ejército y de la Armada, y ratificó al actual jefe de la Fuerza Aérea. Las nominaciones fueron sugerencia de Presti pero tuvieron la aprobación final de Karina Milei.

Como nuevo ministro de Defensa, Presti tuvo que elegir a un sucesor suyo en el Ejército: se definió por Oscar Zarich, de 59 años, a quien conoce desde sus tiempos como compañeros del Colegio Militar, donde se graduaron en 1987. Zarich se desempeñó como comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la fuerza, responsable de la preparación y el entrenamiento de los oficiales, suboficiales y soldados del Ejército. En agosto pasado encabezó el ejercicio militar “Libertador”, con 2500 efectivos y 300 vehículos en Chaco y Formosa.

Más allá de su perfil técnico, tiene un costado político alineado al Gobierno: la diputada porteña de La Libertad Avanza Lucia Montenegro, que encabezó en 2023 un acto negacionista con Victoria Villarruel en la Legislatura, lo felicitó ayer en sus redes y lo consideró su “amigo”.

Presti ascendió al vicealmirante Marcelo Dalle Nogare como jefe del Estado Mayor Conjunto, el órgano técnico operativo que asiste al ministerio en la planificación, coordinación y ejecución de las estrategias militares. Dalle Nogare era hasta ahora subjefe del cuerpo y su nueva posición significó el pase a retiro del brigadier general Xavier Julián Isaac. En una reciente entrevista en el programa “Estado Mayor”, en Radio Nacional, Dalle Nogare –de 60 años– da definiciones sobre su perfil técnico y se permite contar intimidades personales, como que se inspiró para entrar a las FFAA por la guerra de Malvinas, juega al golf y hace tortas lemon pie.

Pero el recambio tiene un hito político: le otorga una nueva centralidad a la Armada, fuerza que había quedado relegada por la nominación de Presti –que proviene del Ejército– como ministro y que significa el regreso de un militar a la mesa política de un gobierno. Semanas atrás trascendió que Milei le había exigido a la Armada que un destructor que estaba en las cercanías de Puerto Rico se sumara al cerco militar de los Estados Unidos en el Caribe, medida que no se habría concretado por rechazo militar.

En la Armada justamente el Presidente cambió al almirante Carlos María Allievi por el vicealmirante Juan Carlos Romay. Condujo la Escuela Naval Militar y fue director general de Personal y Bienestar de la Armada, y fue comandante del buque multipropósito ARA Punta Alta, el buque logístico ARA Patagonia y la Fragata Libertad. En tanto, Milei ratificó al brigadier Mayor Gustavo Valverde como jefe de la Fuerza Aérea Argentina (FAA).

El único puesto que ratificó Milei fue el de la Fuerza Aérea: allí continuará el brigadier mayor Gustavo Javier Valverde, quien había sido ascendido recientemente por un escándalo. Su antecesor, el brigadier general Fernando Luis Mengo, fue acusado de uso indebido de aeronaves militares, utilizadas para fines personales y denuncias de acoso laboral y abuso de autoridad.

El show de los caza usados

Con el recambio militar, Milei encabezará el domingo próximo un show para la llegada de la primera tanda de los aviones F-16 que el país le compró a Dinamarca, vía Estados Unidos. Será el último acto de Petri como ministro de Defensa.

Las aeronaves harán un vuelo rasante por el microcentro porteño durante la mañana, entre las 7.55 y las 8.10, según las estimaciones oficiales. Sobrevolarán la Casa Rosada a 2.000 pies de altura, continuarán por la avenida de Mayo hasta la altura de Plaza Miserere. Luego harán un sobrevuelo por la avenida 9 de Julio, de sur a norte y posteriormente pasarán por el Aeroparque Jorge Newbery, Retiro y Puerto Madero. Harán un giro de 360° con centro en el Ministerio de Defensa y harán un último pasaje por la 9 de Julio antes de volver al Área Material Río Cuarto, donde habrá un acto encabezado por Milei.

MC