Renunció Alberto Baños, el subsecretario de DDHH que negó la cifra de los desaparecidos ante la ONU

Alberto Baños dejó de ser el subsecretario de Derechos Humanos de Javier Milei. El funcioario renunció a su cargo tras una muy cuestionada gestión: días atrás llegó a negar ante la ONU la cifra histórica de los 30.000 desaparecidos durante la última dictadura.

La salida de Baños la ejecutó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, pudo confirmar este medio. Su salida coincide con el ascenso de Alfredo Vítolo, un abogado cercano al macrismo con claras manifestaciones en favor de liberar a los represores. El Gobierno lo nominó como Director Nacional de Asuntos Jurídicos en materia de Derechos Humanos el 31 de octubre pasado.

El recambio en DDHH también ocurre días después de que un grupo de negacionistas, familiares de represores y militares retirados exigieran ante la Casa Rosada la libertad de lo que consideran “presos políticos”.

En su paso por el área, el ahora ex funcionario Baños aceptó que se degrase a subsecretaría. Hay que dejar lugar a otros que sigan el camino. Mitad de gestión“, explicaron en DDHH a elDiarioAR. ”Fue un excelente funcionario que cumplió enormes tareas“, citó P/12 de Cúneo Libarona sobre Baños.

En diciembre del año pasado vació la secretaría al despedir a empleados vía WhatsApp y días después anunció el cierre del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Estuvo en riesgo, incluso, el funcionamiento del Archivo Nacional de la Memoria.

Pero su hito como funcionario libertario llegó hace pocos días. Ante el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas, negó la cifra de 30.000 desaparecidos durante la última dictadura militar. Insistió con la versión negacionista de que ese número fue creado para “hacer negocios” por el accedo a subsidios económicos y acusó a los organismos de derechos humanos de intentar “cuestionar a la República Argentina”. Y buscó dar la vuelta el señalamiento de “negacionismo” y habló de que el gobierno está cumpliendo las políticas de Memoria de una manera “amplia”.

Los organismos de DDHH repudieron enérgicamente su exposición en la ONU y denunciaron que durante su gestión se “desmantelaron y atacaron políticas vinculadas al proceso de memoria, verdad y justicia que comprobó que en la Argentina hubo terrorismo de Estado y no una guerra”, según un comunicado de Abuelas de Plaza de Mayo.

La entidad también alerto que en lo que respecta al derecho a la identidad en particular, la gestión de Baños afectó la búsqueda de los nietos y nietas obstruyendo la tareas que lleva adelante la CoNaDI y se intentó modificar el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos.

