Las Madres de Plaza de Mayo marchan en memoria de Hebe de Bonafini, con la presencia de Kicillof

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participará este jueves de la habitual marcha de las Madres de Plaza de Mayo, con la que se conmemorará el cumpleaños (hubiera cumplido 97) de una de las referentes de la asociación, Hebe de Bonafini, quien falleció en noviembre de 2022.

“Este jueves 4 de diciembre, día de cumpleaños de nuestra eterna compañera Hebe, las Madres de Plaza de Mayo seguimos luchando en la Marcha de los Jueves N° 2486, junto a la militancia, Demetrio Iramain y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof”, indicaron desde las redes sociales de Madres de Plaza de Mayo.

La ronda comenzará a las 15.30 en la Pirámide de Mayo, situada en el centro de la plaza y habrá una ceremonia que contará con la participación de la exrectora de la Universidad de las Madres (UNMA), Cristina Caamaño; la actual presidenta de la Asociación, Carmen Arias; madres como Pina de Fiore, Sara Mrad e Irene Molinari; y el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque.

Además, durante la jornada se anunciará el lanzamiento de la cátedra libre “Hebe de Bonafini”, que proyectará el legado cultural y académico de la histórica dirigente, según comentaron desde el Espacio Cultural Nuestros Hijos.

La marcha también tendrá la actuación del Coro EcuNHi perteneciente al Espacio Cultural Nuestros Hijos y dirigido por Eduardo Ferraudi, y el cierre musical estará a cargo del grupo Aguafuertes. “Habrá un invitado sorpresa”, deslizaron desde Madres de Plaza de Mayo.

Un convenio con Abuelas para impulsar la memoria en jóvenes

En septiembre, la gestión de Kicillof firmó un acuerdo con la agrupación Abuelas de Plaza de Mayo para crear el programa Proyecto Memoria Joven, una iniciativa cuya misión es “fortalecer los valores de memoria, verdad e identidad entre las nuevas generaciones”.

Con el decreto de 2342/25, el Gobierno bonaerense destinó $109.966.000 a la organización que lidera Estela de Carlotto, para financiar talleres y charlas que se desarrollarán en distintos puntos del territorio bonaerense.

Este programa está dirigido a jóvenes de 14 a 21 años y propone una serie de actividades socio-culturales que promueven “la inclusión, la formación ciudadana y la participación juvenil”. Las actividades estarán organizadas en torno a cuatro ejes temáticos: Comunicación para los derechos humanos; Abuelas y el derecho a la identidad; Memoria en el tiempo; y Memoria joven hoy.

El vínculo entre el gobierno bonaerense y la histórica organización de derechos humanos se fortaleció en mayo de 2024, cuando Axel Kicillof anunció una Unidad Provincial Especializada para colaborar en la búsqueda de personas apropiadas durante la última dictadura militar. Esta medida se adoptó tras el cierre de la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños que dependía de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI).

