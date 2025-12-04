Se sortean los grupos del Mundial 2026: el horario, los bombos y el nuevo formato

La Selección Argentina conocerá a sus rivales en la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, cuando se lleve a cabo el sorteo en el Centro John F. Kennedy de Washington, el próximo viernes.

El sorteo del Mundial 2026, que contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas, está programado para iniciar a las 14 (hora de Argentina).

Argentina, que es dirigida por Lionel Scaloni y que buscará convertirse en la tercera selección en ganar dos ediciones consecutivas de un Mundial (solo lo hicieron Italia en 1934 y 1938 y Brasil en 1958 y 1962), será una de las 12 cabezas de serie, por lo que evitará cruzarse con las grandes potencias al menos en la fase de grupos.

El Mundial 2026 contará con un nuevo formato, ya que por primera vez habrá 48 selecciones participantes que estarán repartidas en 12 grupos de cuatro integrantes cada uno. Los dos mejores de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a los 16avos de final, donde iniciará la instancia de eliminación directa hasta conocer al nuevo campeón.

Así estarán conformados los bombos en el sorteo del Mundial 2026

Bombo 1 : Estados Unidos, Canadá, México, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

: Estados Unidos, Canadá, México, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia. Bombo 3 : Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Margil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Margil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje UEFA, Repechaje UEFA, Repechaje UEFA, Repechaje UEFA, Repechaje internacional y Repechaje internacional.

El sorteo formará 12 grupos (A a L) de 4 equipos cada uno —uno por cada bombo, donde los tres anfitriones ya tienen asignados sus grupos: México (A), Canadá (B) y Estados Unidos (D) ocuparán posiciones fijas en Grupos predeterminados. Para bombos 2, 3 y 4, la posición exacta dentro del grupo (quién va en A2, A3, A4, etc.) se definirá según un patrón preestablecido por la organización del sorteo.

Con la excepción de Europa (UEFA), las reglas estipulan que ningún grupo puede tener dos equipos de la misma confederación. En el caso de Europa, por su cantidad de selecciones, un grupo puede tener como máximo dos equipos europeos.

Además —y como novedad para equilibrar el torneo— los cuatro equipos mejor rankeados (no anfitriones) serán distribuidos de tal forma que, si ganan sus grupos, no se crucen entre sí antes de las semifinales. Es decir: los primeros y segundos del ranking (Argentina y España) estarán en mitades opuestas del cuadro de eliminación; lo mismo ocurre para tercero y cuarto que son Francia e Inglaterra.

El sábado 6 de diciembre de 2025 se hará público el calendario oficial del torneo: donde al ya saber el grupo, el país ya tiene los estadios donde va a jugar y solo resta saber un horario de inicio.

Plazas restantes

Seis de los 48 equipos que participarán en la Copa Mundial de la FIFA 26 aún no se han definido y se conocerán recién en marzo de 2026. Cuatro provendrán de la repesca de la UEFA, que contará con 16 equipos y será disputada por Albania, Bosnia y Herzegovina, Chequia, Dinamarca, Italia, Kosovo, Irlanda del Norte, Macedonia del Norte, Polonia, República de Irlanda, Rumania, Eslovaquia, Suecia, Turquía, Ucrania y Gales.

Los otros dos puestos serán disputados por seis equipos: Bolivia, República Democrática del Congo, Irak, Jamaica, Nueva Caledonia y Surinam, en el Torneo clasificatorio de la Copa Mundial de la FIFA 26.