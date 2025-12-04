eldiario.es
Alerta roja por ola de calor: se esperan picos de hasta 43 °C en el norte del país

  • La franja central y el norte del país enfrentan temperaturas extremas que llegarán hasta los 43 °C entre jueves y viernes, mientras que el NOA y Cuyo tendrán tormentas propias de la temporada por la llegada de aire húmedo.

Argentina atraviesa una nueva ola de calor con temperaturas excepcionalmente altas que afectarán especialmente a la franja central y al norte. El fenómeno, impulsado por un persistente viento norte, alcanzará su intensidad máxima entre este jueves y viernes, cuando los termómetros superen ampliamente los valores habituales para esta época del año.

De acuerdo con datos consultados, la combinación de viento norte sostenido, fuerte radiación solar y baja humedad en niveles bajos genera un ascenso térmico acelerado, típico del inicio del verano.

Temperaturas por región

  • Zona central (Córdoba, Santa Fe, La Pampa, noroeste bonaerense): las máximas oscilarán entre 36 °C y 38 °C, con posibles picos cercanos a los 40 °C.
  • Norte argentino: será la región más afectada, con valores generalizados de 38 °C a 40 °C y extremos que podrían ubicar el termómetro entre 42 °C y 43 °C.

Tormentas e inestabilidad: dónde y cuándo

Mientras el calor domina en el centro y norte del país, el ingreso de aire más húmedo favorecerá la aparición de tormentas en el oeste argentino:

  • NOA (Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja): se prevén chaparrones y tormentas típicas de la tarde-noche, con focos puntuales de actividad eléctrica.
  • Cuyo (Mendoza, San Juan y San Luis): a partir del sábado, la inestabilidad se desplazará hacia la región, aumentando la probabilidad de precipitaciones.
  • Centro del país: entre el domingo y especialmente el lunes, las lluvias avanzarán gradualmente hacia la zona central, en el inicio de un patrón más húmedo.

Con información de la agencia NA

