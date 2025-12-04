eldiario.es
LA VENTANA INDISCRETA
Soledad Vallejos y una investigación que muestra que el mundo libertario empezó hace mucho tiempo atrás

  • Es periodista, guionista y escritora. Escribió y editó el suplemento Las12 entre 1998 y 2009 y fue editora de la sección Sociedad de Página 12. Recibió, entre otras becas, la del Fondo Nacional de las Artes por su investigación La rara. Una biografía de Silvina Ocampo. Su último libro es “Los dueños de la libertad” publicado por Sudamericana.

Episodio 34 de la Temporada 2 de La Ventana Indiscreta con Soledad Vallejos.

Soledad Vallejos, periodista y escritora, se adentra en los orígenes del mundo libertario a través de una investigación que rastrea sus raíces a lo largo de América Latina hasta llegar a Javier Milei. El resultado quedó plasmado en “Los dueños de la libertad” publicado por Sudamericana.

Además, escribió “Vida de ricos”, “Olivos. Historia secreta de la Residencia Presidencial” y junto a Marina Abiuso “Amalita”.

La ventana indiscreta es un podcast para mirar qué hay detrás de un libro, una serie, una historia. Cada episodio tiene un tema y un entrevistado. Así nos metemos con las historias que se cuentan en los libros, en las películas, en las canciones y también con temas actuales como la inteligencia artificial, los trolls, las redes sociales. 

Por supuesto que es un homenaje a la película del mismo nombre dirigida por Alfred Hitchock, que advertía que nos estábamos convirtiendo en una sociedad de mirones pero a la vez es una invitación a quedarse un poco quietos y mirar más allá de lo que vemos al pasar.

La Ventana Indiscreta

Conduce Ana Correa

La producción es de Pablo Waimann

Redes sociales: Miranda Correa Perkins

