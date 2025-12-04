Soledad Vallejos y una investigación que muestra que el mundo libertario empezó hace mucho tiempo atrás

Soledad Vallejos, periodista y escritora, se adentra en los orígenes del mundo libertario a través de una investigación que rastrea sus raíces a lo largo de América Latina hasta llegar a Javier Milei. El resultado quedó plasmado en “Los dueños de la libertad” publicado por Sudamericana.

Además, escribió “Vida de ricos”, “Olivos. Historia secreta de la Residencia Presidencial” y junto a Marina Abiuso “Amalita”.

La ventana indiscreta es un podcast para mirar qué hay detrás de un libro, una serie, una historia. Cada episodio tiene un tema y un entrevistado. Así nos metemos con las historias que se cuentan en los libros, en las películas, en las canciones y también con temas actuales como la inteligencia artificial, los trolls, las redes sociales.

Por supuesto que es un homenaje a la película del mismo nombre dirigida por Alfred Hitchock, que advertía que nos estábamos convirtiendo en una sociedad de mirones pero a la vez es una invitación a quedarse un poco quietos y mirar más allá de lo que vemos al pasar.

La Ventana Indiscreta

Conduce Ana Correa

La producción es de Pablo Waimann

Redes sociales: Miranda Correa Perkins