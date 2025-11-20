Maia Debowicz, sobre los días de estar internada y la amorosidad fugaz de los hospitales

En enero de 2023, Maia Debowicz sufrió una hemorragia que puso en juego su capacidad de gestar. El resultado de aquellos días es “Por mas escondida que este”, de editorial La Crujía.

Escritora, crítica de cine y dibujante, Debowicz escribe habitualmente en el suplemento SOY, de Página 12, Infobae y La Agenda. En 2020 fue seleccionada en el concurso de intercambio epistolar organizado por el Goethe-Institut y el Centro Cultural Recoleta.

Entre otros libros, publicó “La ventana de Flora” y “Los ruidos vienen de la cocina”.

La ventana indiscreta es un podcast para mirar qué hay detrás de un libro, una serie, una historia. Cada episodio tiene un tema y un entrevistado. Así nos metemos con las historias que se cuentan en los libros, en las películas, en las canciones y también con temas actuales como la inteligencia artificial, los trolls, las redes sociales.

Por supuesto que es un homenaje a la película del mismo nombre dirigida por Alfred Hitchock, que advertía que nos estábamos convirtiendo en una sociedad de mirones pero a la vez es una invitación a quedarse un poco quietos y mirar más allá de lo que vemos al pasar.

La Ventana Indiscreta

Conduce Ana Correa

La producción es de Pablo Waimann

Redes sociales: Miranda Correa Perkins