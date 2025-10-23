Florencia Abadi sobre 'El sacrificio de Narciso', un libro en el que revisita la idea del mito griego

Florencia Abadi es filósofa y escritora. Nació en Buenos Aires en 1979. En El sacrificio de Narciso replantea la idea del joven mitológico que se ahogó al arrojarse a un estanque fascinado por el reflejo de su propia imagen. Abadi defiende que en realidad sacrifica su vida para ser amado por el otro.

La ventana indiscreta es un podcast para mirar qué hay detrás de un libro, una serie, una historia. Cada episodio tiene un tema y un entrevistado. Así nos metemos con las historias que se cuentan en los libros, en las películas, en las canciones y también con temas actuales como la inteligencia artificial, los trolls, las redes sociales.

Por supuesto que es un homenaje a la película del mismo nombre dirigida por Alfred Hitchock, que advertía que nos estábamos convirtiendo en una sociedad de mirones pero a la vez es una invitación a quedarse un poco quietos y mirar más allá de lo que vemos al pasar.

La Ventana Indiscreta

Conduce Ana Correa

La producción es de Pablo Waimann

Redes sociales: Miranda Correa Perkins